Diretta Barcellona Real Madrid/ Streaming video DAZN: torna il Clasico! (Liga)

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID: ZIDANE DEVE VINCERE!

Barcellona Real Madrid, in diretta dal Camp Nou, si gioca alle ore 16:00 di sabato 24 ottobre: quest’anno il Clasico arriva presto, siamo infatti alla 7^ giornata della Liga 2020-2021 e, curiosamente, entrambe le squadre non sono in un grande momento. In campionato meglio i blancos, che hanno fatto più punti; tuttavia la banda di Zinedine Zidane arriva da due sconfitte casalinghe consecutive, difficile stabilire se la più clamorosa sia quella contro il Cadice o quella di Champions League contro lo Shakhtar, che nel primo tempo vinceva già 3-0. Dunque il tecnico francese è chiamato a ripartire immediatamente, ma nemmeno il collega Ronald Koeman se la passa troppo bene: il suo Barcellona infatti ha segnato cinque gol al Ferencvaros, ma nella Liga ha già perso punti preziosi e l’ultima giornata l’ha visto cadere sul campo del Gefafe. Il progetto dell’olandese fatica a prendere corpo, e da queste parti l’ambiente è simile a una polveriera pronta a esplodere; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Barcellona Real Madrid, intanto però è anche interessante provare a fare una valutazione più approfondita sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni del Clasico.

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Real Madrid dovrebbe essere trasmessa, salvo variazioni di palinsesto, dall’emittente DAZN sul canale 209 del decoder satellitare: questo perché da qualche tempo anche gli abbonati Sky da almeno tre anni possono seguire gli eventi mandati in onda qui, sul canale che si chiama DAZN1. I clienti della piattaforma potranno invece assistere alla partita in diretta streaming video come sempre, installando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA REAL MADRID

In vista di Barcellona Real Madrid entrambi gli allenatori hanno fatto turnover in Champions League: i blaugrana con Koeman hanno abbandonato il 4-3-3 per un 4-2-3-1 nel quale Frenkie De Jong affianca Sergio Busquets nella mediana che protegge la difesa. Qui Piqué, espulso martedì sera, farà coppia con Lenglet mentre sulle corsie laterali dovrebbero essere confermati Sergi Roberto e Dest, oppure quest’ultimo può scalare a destra lasciando l’altro versante a Junior Firpo. Sulla trequarti torna titolare Griezmann; con lui dovrebbero esserci Coutinho e Ansu Fati, Messi ovviamente farà la prima punta.

Anche il Real Madrid cambia: Sergio Ramos stringe i denti e dovrebbe farcela, anche Varane in mezzo davanti a Courtois mentre sulle corsie laterali dovrebbero operare Ferland Mendy, sempre in emergenza a destra, e Marcelo sul versante opposto. Si rivede Kroos in mediana, Modric e Casemiro vanno verso la conferma ma Federico Valverde comunque si gioca il posto; il tridente offensivo avrà Benzema nuovamente titolare, da vedere come Zidane intenderà operare sugli esterni dove Isco e Lucas Vazquez sono i principali candidati ad agire da titolari, Asensio però è tornato a disposizione e resta un’arma importantissima per il suo allenatore.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per il pronostico su Barcellona Real Madrid ci dicono che la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 che identifica la vittoria dei blaugrana vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 per il successo dei blancos porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 volte la puntata. Il segno X, da giocare per l’ipotesi del pareggio, per questo bookmaker ha un valore pari a 3,60 volte l’importo che avrete investito.

