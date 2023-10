DIRETTA/ Barcellona Real Madrid video streaming tv: gli alti e bassi nel “Clasico” (Liga, 28 ottobre 2023)

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID: TESTA A TESTA

Naturalmente riassumere in poche righe la storia che ci accompagna verso la diretta di Barcellona Real Madrid è praticamente impossibile, possiamo notare che negli ultimi dieci precedenti ufficiali mancano completamente i pareggi e si contano sei vittorie per il Real Madrid a fronte di quattro successi per il Barcellona, che però ha colto i suoi successi tutti nelle ultime sei sfide. Il punto di svolta è stato il clamoroso colpaccio per 0-4 al Bernabeu di domenica 20 marzo 2022, che ha fermato una striscia di vittorie consecutive per il Real Madrid aprendo un periodo che invece è decisamente più favorevole per il Barcellona.

Nella scorsa stagione ci sono stati addirittura cinque confronti: nella Liga una vittoria per parte rispettando il fattore campo, 3-1 a Madrid e 2-1 a Barcellona, inoltre i blaugrana hanno vinto per 3-1 il 15 gennaio scorso la finale della Supercoppa di Spagna ma nella semifinale della Coppa del Re ha avuto la meglio il Real Madrid. In questo caso il fattore campo era saltato: 0-1 per il Barcellona al Bernabeu, ma poi arrivò il fragoroso 0-4 del Real al Camp Nou, a restituire il colpo dell’anno prima e magari anche a riaprire un periodo nuovamente favorevole per i Blancos? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BARCELLONA REAL MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DELLA LIGA

La diretta tv di Barcellona Real Madrid sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match della Liga spagnola sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Barcellona Real Madrid arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali delle società spagnole.

IL CLASICO

Barcellona Real Madrid, in diretta sabato 28 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso l’Estadio Olímpico di Montjuic di Barcellona, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata della Liga spagnola. È giunto il momento del Clasico in Spagna. Questo è uno degli incontri più attesi della stagione, che anche quest’anno avrà un impatto significativo sulla classifica della Liga. Al momento, i blancos sono in testa con 25 punti e solo una sconfitta, subita nel duro derby contro l’Atletico Madrid. Dall’altra parte, i blaugrana seguono a soli 25 punti, occupando la seconda posizione in classifica. È importante notare che il Barcellona è l’unica squadra del campionato che finora non ha ancora conosciuto la sconfitta.

Entrambe le squadre arrivano a questo incontro dopo una serie di risultati positivi. Il Barcellona si avvicina a questa partita dopo aver ottenuto due vittorie consecutive contro l’Athletic Bilbao e lo Shakhtar. Nel contempo, il Real Madrid ha ripreso la marcia anche in Champions, sconfiggendo il Braga, dopo il pareggio 1-1 contro il Siviglia. Sia i tifosi del Barcellona che del Real Madrid sono in attesa di un Clasico emozionante e molto combattuto che potrebbe avere un impatto significativo sulla corsa per il titolo della Liga.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA REAL MADRID

Le probabili formazioni della diretta Barcellona Real Madrid, match che andrà in scena all’Estadio Olímpico di Montjuic di Barcellona. Per il Barcellona, Xavi Hernandez schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ter Stegen; Cancelo, Christensen, Martinez, Balde; Gavi, Romeu, Gündogan; Lopez, Torres, Joao Felix. Risponderà il Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Belingham; Rodrigo, Vinicius.

BARCELLONA REAL MADRID LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Barcellona Real Madrid, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Liga spagnola. La vittoria del Barcellona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Real Madrid, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











