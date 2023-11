DIRETTA/ Bari Ascoli video streaming tv: leggero vantaggio pugliese in passato (Serie B, 4 novembre 2023)

DIRETTA BARI ASCOLI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Bari Ascoli vedi affrontarsi due formazioni che in passato si sono trovate l’una contro l’altra in 28 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti del Bari con 9 risultati da 3 punti. Segue il pareggio con 8 ed infine l’Ascoli con 7 vittorie. Tra le partite segnalare c’è sicuramente quella del 2003 terminata con il risultato di 3-2 in favore dei bianconeri che ebbero la meglio anche nello scontro successivo, questa volta in trasferta, con il risultato di 1-2. Tra le vittorie più importanti del Bari c’è sicuramente quella del 2015 ottenuta con un pesante 3-0. Reti realizzate da Valiani, Rosina e Maniero.

Galletti che nel 2017 ottennero lo stesso risultato contro i bianconeri grazie alle reti realizzate da Galano, Floro Flores e l’autogol sfortunato di Mogos. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni è quella del 5 Marzo 2023 quando i pugliesi riuscirono ad avere la meglio sull’Ascoli grazie al tiro dal dischetto realizzato dall’attaccante marocchino Walid Cheddira. (Marco Genduso)

BARI ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Bari Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Ascoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

BIANCONERI PER IL RISCATTO

Bari Ascoli sarà in diretta dallo stadio “San Nicola” di Bari, alle ore 14:00 di sabato 4 novembre: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Galletti rinvigoriti dalla vittoria ottenuta a Brescia che li ha portati a quota quattordici punti, a ridosso della zona play-off. Situazione diversa in casa bianconera visto che lo stop casalingo contro il Parma ha interrotto una bella striscia di risultati utili positivi.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA BARI ASCOLI

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Bari Ascoli. Tra i padroni di casa, infatti, mister Pasquale Marino dovrebbe optare per Frabotta e Pucino nella linea difensiva a quattro con Brenno tra i pali. Sul fronte bianconero, invece, mister William Viali non avrà lo squalificato Viviano, in porta spazio a Barosi.

BARI ASCOLI: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Bari Ascoli possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.05 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 4.20 volte l’importo investito con questo bookmaker.

