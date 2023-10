Video/ Brescia Bari (1-2) gol e highlights: i pugliesi vincono in rimonta al Rigamonti (29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRESCIA BARI: LA SINTESI

Il Bari vince in rimonta in casa del Brescia grazie alle reti siglate da Diaw e Vicari. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Sibilli per Diaw che calcia male. Huard ci prova da lontanissimo ma non trova la porta. Di Cesare trattiene Bianchi in area, il direttore di gara indica il dischetto. Moncini calcia e supera Brenno, la sblocca il Brescia! Koutsoupias calcia ma viene chiuso. Jallow da fuori area, palla fuori. Bjarnason in mezzo da punizione, libera la difesa del Bari. Manca pochissimo alla fine della prima frazione di gara, Brescia sempre avanti. Diaw scende sulla destra e calcia, Lezzerini la blocca senza problemi. Problemi ad un ginocchio per Bisoli che deve uscire. Nasti di testa a botta sicura, grandissima la risposta di Lezzerini! Termina la prima frazione di gara, decide al momento Moncini.

Moncini entra in area e calcia, sfera fuori di poco. Diaw! La riprende il Bari! Azione in velocità del centravanti che entra in area e non lascia scampo a Lezzerini! Nasti calcia di prima ma non trova la porta, Bari trasformato in questo secondo tempo. Vicari! La ribalta il Bari! Ricci la mette in mezzo dalla sinistra, Vicari di testa non lascia scampo a Lezzerini. Termina il match, vince il Bari.

BRESCIA BARI, IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow, Mangraviti, Papetti, Huard (81′ Fares); Bisoli (45’+3 van de Looi), Paghera (81′ Borrelli), Fogliata (72′ Galazzi); Bjarnason; Bianchi (72′ Olzer), Moncini. disp.: Andrenacci, Fares, Riviera, Dickmann, Bertagnoli, Besaggio. All. Gastaldello

BARI (4-4-2): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Frabotta (46′ Ricci); Dorval, Acampora, Koutsoupias, Sibilli (86′ Bellomo); Diaw, Nasti (71′ Morachioli). A disp.: Pissardo, Matino, Benali, Achik, Astrologo, Faggi, Zuzek, Edjouma, Aramu. All. Marino

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Cecconi – Ricciardi

IV: Madonia

VAR: Serra

AVAR: Longo S.

Marcatori: 11′ rig. Moncini (BR), 58′ Diaw (BA), 77′ Vicari (BA)

Note – ammoniti 9′ Di Cesare (BA), 23′ Sibilli (BA), 57′ Bjarnason (BR), 74′ Galazzi (BR), 80′ Olzer (BR), 85′ Koutsoupias (BA). Recupero: 3′, 5′

