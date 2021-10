Diretta/ Bari Foggia streaming video tv: superclassica pugliese (Serie C)

DIRETTA BARI FOGGIA: SFIDA D’ALTRI TEMPI!

Bari Foggia, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Superclassica pugliese andata spesso in scena anche nel campionato di Serie A nel corso della storia dei due club. Il Bari si presenta all’appuntamento lanciatissimo, sul campo del Campobasso i Galletti hanno centrato la loro quarta vittoria consecutiva e comandano la classifica del girone C con 6 punti di vantaggio sul Catanzaro secondo in classifica.

Dello stato di forma degli avversari dovrà sicuramente tenere conto il Foggia di Zeman che dal Bari è distanto 8 punti ma che, dopo l’ultimo successo interno nell’altro derby pugliese contro il Monopoli, è riuscito ad agganciare il quarto posto in classifica, confermandosi formazione potenzialmente in grado di vincere contro qualsiasi avversario. Il 19 maggio scorso il Bari ha vinto 2-1 l’ultimo precedente casalingo in casa contro il Foggia, che non espugna lo stadio San Nicola in campionato dal 19 gennaio 1997, 1-2 nel campionato di Serie B.

DIRETTA BARI FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Bari Foggia di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI BARI FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Bari Foggia, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Frattali; Belli, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Mallamo, Maita, D’Errico; Botta, Cheddira, Antenucci. Risponderà il Foggia allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Martino; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Di Grazia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al San Nicola di Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



