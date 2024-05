Video/ Ternana Bari (0-3) gol e highlights: rossoverdi in C, si salvano i Galletti! (Serie B, 23 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA BARI: LA SINTESI

Allo Stadio Libero Liberati il Bari vince la sfida di ritorno dei playout per 3 a 0 in trasferta contro la Ternana come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i pugliesi tentano immediatamente di proporsi in zona offensiva con una certa pericolosità fallendo un’occasione subito in apertura con un tiro impreciso di Maiello già al 1′ e gli umbri cercano di rispondere vedendosi deviare in corner da Dorval una conclusione insidiosa di Carboni al 5′.

Man mano che i minuti scorrono sul cronometro le opportunità diventano sempre più concrete per entrambe le compagini con gli uomini di mister Giampaolo che si fanno vedere con Sibilli all’11’ e quelli del tecnico Breda a rispondere con Favasuli al 26′. Il botta e risposta a distanza si rinnova tra il 31′ ed il 44′ con le giocate del quarantunenne Di Cesare prima e Pereiro poi ma è proprio lo stesso capitano Di Cesare a spezzare l’equilibrio iniziale tramite il gol segnato in acrobazia al 45’+2′, così da capitalizzare nel migliore dei modi l’assist offertogli dal collega Sibilli.

Nel secondo tempo i Galletti ricominciano con il piglio migliore e vengono premiati al 52′ dalla rete firmata da Giacomo Ricci, ben assistito da Nasti. Le Fere colgono un palo con Distefano, complice la parata di Pissardo, al 59′, per poi subire addirittura il gol del tris di Sibilli, supportato da Dorval, al 64′. Nel finale Nasti non capitalizza di nuovo per i suoi al 66′ e sul fronte opposto Pereiro non combina di meglio al 68′. Il direttore di gara mostra il rosso diretto a Bellomo per proteste direttamente dalla panchina al 78′ e Benali non può esultare all’85’ quando non gli viene riconosciuto l’eventuale gol del poker a causa di una posizione di fuorigioco.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Federico La Penna di Roma 1, oltre ad aver espulso Bellomo tra gli ospiti con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per ben nove volte ammonendo rispettivamente Dalle Mura al 45′, Lucchesi al 73′, Luperini al 90’+4′ e 90’+6′ Dionisi da un lato, Maita al 21′, Maiello al 22′, Di Cesare al 33′, Nasti a 61′ ed Acampora al 90′ dall’altro. La vittoria conquistata in questo match di ritorno valido per i playout del campionato cadetto permette, anche in virtù dell’1 a 1 dell’andata, al Bari di salvarsi rimanendo in Serie B mentre la sconfitta costa alla Ternana, a cui sarebbe bastato anche il pareggio, la retrocessione in Serie C dove giocherà la prossima stagione 2024/2025.

