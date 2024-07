Bari, calendario Serie B 2024-2025/ Tutte le giornate, le partite e i big match (oggi 10 luglio)

BARI, CALENDARIO SERIE B 2024-2025: PER IL RISCATTO

Il Bari si approccia al nuovo campionato cadetto e conoscerà oggi il calendario di Serie B 2024-2025: l’anno scorso aveva avuto una prima giornata davvero tosta, una sfida interna al Palermo che si era risolta in uno 0-0 preziosissimo, visto che la squadra pugliese era rimasta in nove uomini. Da quel momento però le cose hanno preso una piega davvero pessima: il Bari non è più riuscito a fare il salto di qualità, ha cambiato ben quattro allenatori ma alla fine ha dovuto giocare il playout per non retrocedere, salvandosi grazie al 3-0 di Terni ma rischiando tantissimo.

Una stagione infausta per una società che invece era partita con grandi ambizioni: va ricordato che nell’anno ancora precedente il Bari aveva raggiunto la finale playoff ed era arrivato a trenta secondi dalla promozione, tremendamente beffato dal Cagliari e dal gol di Leonardo Pavoletti. Oggi si cerca soprattutto stabilità: ancora una volta il club dei De Laurentiis va a caccia di promozione perché l’ambizione di questa piazza importante non può che essere questa, e allora sarà interessante innanzitutto scoprire quale sarà il calendario di Serie B 2024-2025 per un Bari che vorrà partire subito forte.

BARI TRA PRESENTE E FUTURO: COME SARÀ IL CALENDARIO SERIE B 2024-2025?

Il nuovo Bari che si affaccia al calendario di Serie B 2024-2025 ha scelto come nuovo allenatore Moreno Longo: uomo capace di portare in Serie A il Frosinone e poi l’Alessandria in cadetteria, l’anno scorso incredibilmente esonerato dopo 12 giornate (21 punti) dal Como che aveva voluto mettere in panchina Cesc Fabregas, con risultati che alla fine hanno dato ragione alla società lariana vista la promozione. Il Bari cerca soprattutto stabilità: come detto nell’ultima stagione si sono alternati Michele Mignani, Pasquale Marino, Beppe Iachini e Federico Giampaolo, quattro allenatori in un campionato.

Nessuno di questi è riuscito a dare la sua impronta, il Bari è scivolato verso il playout e adesso ci riprova, ma intanto si addensa qualche nube all’orizzonte perché negli ultimi tempi si è parlato di una possibile cessione da parte di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe anche per questo rapporti tesi con il figlio Luigi. Chiaramente una società poco stabile e dal futuro incerto può avere riflessi nefasti sul campo, questo sarà chiaramente tema per il campionato che scatterà il 16 agosto ma intanto, come detto, il primo passo per il Bari sarà quello di conoscere il calendario di Serie B 2024-2025.











