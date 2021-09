Diretta/ Bari Monterosi Tuscia streaming video tv: prima vittoria cercasi

DIRETTA BARI MONTEROSI: I PUGLIESI FANNO SUL SERIO!

Bari Monterosi Tuscia, in diretta domenica 5 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà un match valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Prima vittoria cercasi per entrambe le formazioni, ma soprattutto per i pugliesi che speravano in un approccio diverso alla stagione. Prima il boccone amaro del derby perso in Coppa Italia contro la Fidelis Andria, ko che ha estromesso immediatamente i Galletti dalla competizione. Poi l’1-1 a Potenza, subendo per larghi tratti il gioco degli avversari e facendosi rimontare il vantaggio di Scavone. Non buone premesse per una squadra che punta a lottare per la Serie B.

Il Monterosi Tuscia è invece una matricola assoluta del calcio professionistico e già scendere in uno stadio come il San Nicola, che ha ospitato anche una finale di Champions League, sarà una sensazione da ricordare. I viterbesi hanno mostrato comunque solidità nel match esordio contro il Foggia di Zeman, imbrigliato offensivamente e costretto così allo 0-0, risultato di certo non usuale nella carriera del tecnico boemo. La squadra di D’Antoni si è mostrata organizzata e grintosa, pronta ora a cercare lo sgambetto a un’altra squadra con decenni d’esperienza nelle categorie superiori.

DIRETTA BARI MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Monterosi Tuscia non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI BARI MONTEROSI TUSCIA

Ecco dunque le probabili formazioni per la diretta di Bari Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Bianco, D’Errico; Scavone; Antenucci, Paponi. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da David D’Antoni con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marcianò; Rocchi, Borri, Piroli; Adamo, Franchini, Parlato, Buono, Tonetto; Ferri Marini, Caon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match a San Nicola di Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.



