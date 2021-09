DIRETTA/ Bari Paganese video streaming tv: questo è il settimo incrocio ufficiale

DIRETTA BARI PAGANESE: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Bari Paganese, dobbiamo osservare che questa partita valida per il girone C della Serie C ha scarsa tradizione, vantando appena sei precedenti ufficiali sparpagliati nel raggio di diversi decenni. Il bilancio complessivo è comunque quasi un monologo da parte del Bari, che infatti vanta la bellezza di cinque vittorie a fronte di un solo successo per la Paganese e zero pareggi. In equilibrio furono i due precedenti del campionato 1976-1977, con una vittoria per parte e sempre per 1-0 in favore della squadra di casa.

Dal 2019 ad oggi invece la partita si è giocata per quattro volte e il Bari ha sempre vinto: un quattro su quattro nell’epoca più recente che ci fa naturalmente pensare che il Bari possa essere la formazione favorita anche oggi. Nel passato campionato 2020-2021, il Bari vinse per 0-1 in trasferta sul campo della Paganese all’andata sabato 5 dicembre 2020, per poi ripetersi con il risultato di 2-0 al ritorno in casa sabato 27 marzo scorso. Sarà confermata anche oggi la tradizione pro-Bari? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BARI PAGANESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Paganese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

BARI PAGANESE: PUGLIESI ALL’ATTACCO!

Bari Paganese, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio San Nicola di Bari sarà un sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Galletti in testa alla classifica dopo l’ultima vittoria sul campo del Catania, particolarmente importante vista la difficoltà dell’impegno ma anche perché è stata la terza consecutiva per i biancorossi, che dopo il pareggio di Potenza sembrano aver trovato il passo giusto per il vertice ed hanno affiancato il Monopoli in testa alla classifica del girone C.

La Paganese dalla sua sta stupendo per concretezza e determinazione: dopo tante amarezze e situazioni riacchiappate per il rotto della cuffia, gli azzurrostellati stanno vivendo un gran momento grazie alle due vittorie consecutive in casa ottenute contro Catania e Taranto, con i pugliesi che arrivavano tra l’altro all’ultimo match accompagnati da ottimi risultati. Il 27 marzo scorso Bari vincente 2-0 nell’ultimo precedente casalingo contro la Paganese, reti decisive di Bianco e D’Ursi. Dal 2019 in quattro precedenti tra campionato e Coppa Italia i campani sono usciti sempre sconfitti dai confronti con i biancorossi.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PAGANESE

Le probabili formazioni di Bari Paganese, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Frattali; Mazzotta, Di Cesare, Terranova, Belli; D’Errico, Bianco, Maita; Botta; Cheddira, Marras. Risponderà la Paganese allenata da Gianluca Grassadonia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Baiocco; Sbampato, Schiavi, Murolo; Perlingieri, Cretella, Vitiello, Tissone, Manarelli; Castaldo, Diop.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al San Nicola di Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Paganese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.85.



