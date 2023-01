DIRETTA/ Bari Parma video streaming tv: la storia del match è lunga e gloriosa

DIRETTA BARI PARMA: TESTA A TESTA

Se si cerca un big match per la prima giornata di ritorno della Serie B eccolo qui: la diretta di Bari Parma è quello scontro. Storia, emozioni e susseguirsi di gol che hanno tenuto compagnia agli amanti della sfida tra il club barese e i gialloblù ducali. Sono 28 i precedenti storici tra le due formazioni, il primo dei quali nel 1929-1930 con il risultato di 6-0 per i galletti. Le vittorie del Bari sono in totale 9; i pareggi 9 e le vittorie del club ducale ben 10.

DIRETTA/ Inter Parma (risultato finale 2-1): la decide Acerbi!

Sorpasso Parma arrivato proprie negli ultimi due scontri dei tre giocati con i risultati di 1-0 nel 2018 con la rete di Gagliolo e la vittoria di 1-0 in Coppa Italia con la gioia del gol di Benedycyzak al minuto 29’ servito da Sohm. Nel mezzo il meraviglioso 2-2 della gara di andata con le reti di Antenucci e Cheddira per il Bari; dall’altra parte la rete di Man servito da Franco Vazquez ed il gol su punizione di Mihaila. Tanti cartellini ma soprattutto tante emozioni in campo al Tardini che faranno presagire anche un super scontro allo stadio San Nicola di Bari. (Agg Marco Genduso)

Probabili formazioni Inter Parma/ Quote: centrocampo nerazzurro in mano ad Asllani

BARI PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Bari Parma sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Parma in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

IN EQUILIBRIO!

Bari Parma, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie B. Piazze importanti in cerca di riscatto dopo un ultimo match del 2022 che non ha riservato soddisfazioni. Nonostante 50.000 spettatori al “San Nicola”, il Bari ha ceduto in casa contro il Genoa, lasciando il terzo posto ai Grifoni e non trovando il salto di qualità nella corsa al salto diretto in Serie A.

Probabili formazioni Inter Parma/ Diretta tv: c'è Correa con Lukaku? (Coppa Italia)

Delusione anche per il Parma che nell’ultimo impegno dell’anno si era portato sullo 0-2 in casa del Venezia per poi ritrovarsi rimontato sul pari dai lagunari, con i Ducali al sesto posto ma che possono nutrire davvero tanti rimpianti per i punti gettati al vento nel girone d’andata. In questa stagione le due squadre si sono affrontate già due volte a Parma, il 19 ottobre in Coppa Italia 1-0 per i Ducali, 2-2 nel match d’andata del 12 agosto scorso. A Bari l’ultimo precedente tra le due compagini è il pari a reti bianche del 21 dicembre 2017.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PARMA

Le probabili formazioni della diretta Bari Parma, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta, Scheidler, Antenucci. Risponderà il Parma allenato da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Chichizola, Del Prato, Osorio, Balogh, Oosterwalde, Juric, Camara, Vasquez, Man, Bernabé, Inglese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BARI PARMA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA