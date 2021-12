DIRETTA/ Bari Potenza video streaming tv: i lucani sanno come si vince al San Nicola

DIRETTA BARI POTENZA: I TESTA A TESTA

Siamo davvero ad un passo dalla diretta di Bari Potenza: la partita del San Nicola, quasi un testa-coda nel girone C di Serie C, ha una buona tradizione ma bisogna anche dire che sono appena quattro gli incroci che riguardano le due squadre nel terzo millennio. Avversarie una prima volta nel 2019-2020, Bari e Potenza infatti non si erano affrontate nella sfida di ritorno di quel campionato; il bilancio che ricaviamo da questi match recenti è comunque di due vittorie dei galletti a fronte di un’affermazione lucana e il pareggio dello scorso agosto.

Il Bari veniva da una serie di 7 vittorie consecutive, aperta nel 1965; poi, incredibilmente, lo scorso marzo è caduto al San Nicola in un periodo in cui ha definitivamente perso la possibilità di inseguire la Ternana (che aveva già comunque preso il largo) incassando la doppietta del veterano Allan Baclet (primo gol su rigore) in un primo tempo pessimo, durante la gestione di Massimo Carrera che però era durato ben poco sulla panchina del Bari, non riuscendo a dare la scossa che la società si aspettava e non portando a termine un campionato poi concluso con l’eliminazione ai playoff. Oggi la storia sembra essere abbastanza diversa… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BARI POTENZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Potenza è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

BARI POTENZA: FACILE PER I PUGLIESI

Bari Potenza, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. La capolista torna in campo dopo lo 0-0 sul campo del Palermo: un risultato sicuramente positivo sul piano della solidità, contro una delle principali antagoniste nella corsa alla Serie B i pugliesi non hanno ceduto di un centimetro, mantenendo 7 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice che ora è il Monopoli.

Si dibatte sempre nei bassifondi della classifica invece il Potenza, quartultimo a quota 15 punti e a -5 dal Monterosi quintultimo e a -6 dalla Paganese, prima squadra in zona salvezza. Lucani battuti nell’ultimo impegno interno dal Campobasso, sconfitta con pesanti risvolti in chiave di classifica. Il 7 marzo scorso il Potenza aveva compiuto l’impresa allo stadio San Nicola, vincendo 0-2 l’ultimo precedente a Bari, con i pugliesi che non battono i lucani in casa dal 2-1 dell’8 dicembre 2019.

PROBABILI FORMAZIONI BARI POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Bari Potenza, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Frattali; Belli, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Mallamo, Maita, D’Errico; Botta, Cheddira, Antenucci. Risponderà il Potenza allenato da Bruno Trocini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marcone; Cargnelutti, Gigli, Piana; Coccia, Zampa, Sepe, Costa Ferreira, Zenuini; Volpe, Salvemini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al San Nicola di Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.50.



