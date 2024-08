DIRETTA BARI SASSUOLO (RISULTATO 1-1): I PUGLIESI RIMONTANO AL 93′!

Finale di partita ricco di emozioni al San Nicola, al 41′ un salvataggio di Mantovani evita il raddoppio di Antiste, quindi ancora Novakovich va vicino al pareggio per i padroni di casa, che trovano comunque il gol dell’1-1 in pieno recupero. Lo firma Lasagna, bravo a controllare un pallone servito da Sgarbi e a scaricare il sinistro in rete. Lungo recupero ma si chiude con l’1-1, col Bari che ha decisamente meritato il pareggio per quanto creato nel secondo tempo. (agg. di Fabio Belli)

BARI SASSUOLO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Bari Sassuolo non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: il campionato di Serie B infatti non viene mandato in onda sui canali della nostra televisione, di conseguenza per assistere alle immagini di questo match per la terza giornata avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che naturalmente fornisce una visione in diretta streaming video potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RETI ANNULLATE A MANTOVANI E NOVAKOVICH

Il Bari inizia il secondo tempo a testa bassa a caccia del pareggio. Al 5′ chance per Mantovani, fermato per fuorigioco dopo aver appoggiato in rete su cross di Benali. Martellante la manovra dei pugliesi, di nuovo vicini al gol con Lasagna e Novakovich, l’americano al 24′ riesce anche ad accorciare le distanze ma ancora una volta la rete del pareggio del Bari viene annullata: review al VAR che evidenzia un fallo di mano di Manzari nell’azione, a metà ripresa si resta sullo 0-1 per il Sassuolo. (agg. di Fabio Belli)

CHANCE PER LASAGNA

Il Bari prova a reagire allo svantaggio e al 26′ una girata di Lasagna impegna Satalino. Al 35′ potenziale svolta della partita: il Sassuolo resta in dieci uomini per l’espulsione di Lovato, che ha steso Lasagna lanciato a rete al limite dell’area di rigore. Fuori Russo, dentro Romagna nel Sassuolo che prova a correggere la squadra per l’inferiorità numerica, al 44′ sono ancora i neroverdi ad andare vicini al gol con un’accelerazione di Toljan che manda al tiro Mulattieri, conclusione murata da buona posizione. Si va all’intervallo col Sassuolo in vantaggio di misura al San Nicola. (agg. di Fabio Belli)

LA SBLOCCA THORSTVEDT!

Il Bari parte forte e dopo soli 6′ va vicino al vantaggio con Sibilli, che colpisce il palo con una conclusione scoccata dall’interno dell’area di rigore degli emiliani. Risponde il Sassuolo all’11’ con una conclusione di Thorstvedt che chiama Radunovic alla deviazione in angolo, poi recupero in extremis di Vicari su Lipani. Al 17′ Sibilli ko per infortunio, al suo posto entra Sgarbi, quindi al 19′ passa in vantaggio il Sassuolo: Thorstvedt sblocca la partita deviando a rete una conclusione di Toljan. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA!

La diretta Bari Sassuolo ci offrirà fra pochissimo una partita già molto delicata per i padroni di casa nella terza giornata del nuovo campionato di Serie B. Le statistiche hanno valore molto relativo con solo due turni alle nostre spalle, ma di certo serve già una scossa ai pugliesi. Il Bari infatti è ancora fermo a quota zero punti in classifica, con due sconfitte e una differenza reti pari a -3 soprattutto a causa dei ben cinque gol già al passivo, per cui rischiano di tornare i fantasmi del pessimo campionato scorso, quando il Bari aveva evitato solamente per un soffio la retrocessione nel campionato di Serie C.

Il Sassuolo invece è reduce da una retrocessione, ma con 4 punti in classifica, frutto ovviamente di una vittoria e un pareggio fino a questo momento, i neroverdi emiliani si candidano al possibile ritorno nella massima categoria. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Bari Sassuolo comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BARI SASSUOLO: SUBITO UN BIG MATCH!

Presentiamo la diretta Bari Sassuolo, potenzialmente un big match che va in scena alle ore 20:30 di martedì 27 agosto, per la terza giornata di Serie B 2024-2025. Due squadre candidate alla promozione, ma una ha iniziato malissimo: si tratta del Bari che, l’anno scorso salvo solo con lo spareggio, ha già subito due sconfitte cadendo prima in casa contro la Juve Stabia e poi facendosi sorprendere dal Modena. Zero punti dopo due partite: naturalmente tutto recuperabile, ma bisogna immediatamente ritrovare il passo giusto per evitare di dover fare un campionato tutto votato alla rincorsa.

Dall’altra parte c’è il Sassuolo che, retrocesso in Serie B dopo 11 stagioni, ha vinto la sua prima partita contro il Cesena; in precedenza i neroverdi avevano pareggiato sul campo del Catanzaro e ora giocano un’altra trasferta molto impegnativa, che potrà dire qualcosa in più sulle reali ambizioni della squadra. Fabio Grosso è un ex nella diretta Bari Sassuolo, ora aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA BARI SASSUOLO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Moreno Longo cerca subito certezze nella diretta Bari Sassuolo, non rinuncia al 3-4-2-1 ma potrebbe apportare qualche modifica con Giacomo Ricci o Favasuli a sinistra, e magari davanti con Sgarbi e Lasagna (e occhio anche a Bellomo e Morachioli) pronti a prendere il posto di Manzari, Sibilli o Novakovich, quest’ultimo comunque a segno a Modena. A centrocampo poi abbiamo Oliveri a destra con Maita e Benali sempre favoriti in mezzo; in porta va Radunovic, davanti a lui una linea difensiva che dovrebbe essere composta da Pucino, Obaretin e Vicari con Valerio Mantovani prima alternativa.

Per la diretta Bari Sassuolo Grosso adotta l’albero di Natale: Satalino in porta, Lovato o Odenthal al fianco di Romagna al centro della difesa, poi due terzini che possono essere Missori e Doig a supportare un centrocampo nel quale Lipani e Obiang si giocano il posto con Caligara e Kumi, mentre si va verso la conferma di Boloca. I due trequartisti possono essere ancora Antiste e Bajrami ma il giovane Kevin Bruno se la gioca, così come l’altro arrivo dalla Primavera Flavio Russo che, come prima punta, contende la maglia al più esperto Mulattieri.