DIRETTA MODENA BARI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Finalmente con la diretta Modena Bari sta per iniziare la seconda giornata del nuovo campionato di Serie B. Le statistiche hanno valore molto relativo con un solo turno alle nostre spalle, ma di certo serve già una scossa, sia agli emiliani e forse ancora di più ai pugliesi.

Modena e Bari sono infatti accomunate dal fatto di essere ancora ferme a quota zero punti in classifica, per gli emiliani la sconfitta è stata per 2-1 sul campo del Sudtirol, mentre evidentemente ha fatto ancora più male al Bari e ai suoi tifosi il ko casalingo per 1-3 al cospetto della Juve Stabia di sabato scorso, anche perché in questo modo nel capoluogo pugliese sono subito riapparsi i fantasmi del pessimo campionato scorso, quando il Bari aveva evitato solamente per un soffio la retrocessione nel campionato di Serie C. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Modena Bari comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA MODENA BARI, IN TV E STREAMING

Essendo una partita di Serie B, la diretta Modena Bari sarà su DAZN. Bisognerà dunque essere abbonati al servizio streaming che anche per quest’anno detiene i diritti della B.

Sempre DAZN sarà la casa della diretta streaming di tutte le partite della cadetteria. L’applicazione si potrà vedere dunque su smartphone, tablet, pc e console di gioco.

TESTA A TESTA

Prima dell’inizio del match Modena Bari, impegnate nel secondo turno di Serie B, soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Allo stadio “Braglia” di Modena le due compagini si sono scontrate in ben quattordici occasioni dal 2001 ad oggi: nel primo incrocio, valevole per il torneo cadetto e datato 26 agosto 2001, furono i gialloblù a prevalere per due reti a zero.

Per trovare la prima affermazione dei pugliesi, invece, bisogna arrivare al 20 dicembre 2008 con lo 0-2 utile per la diciannovesima giornata di Serie B. Andando, invece, alle sfide più recenti si registrano due pareggi negli ultimi due confronti: il 6 maggio 2023 gara terminata 1-1 con le reti di Ricci e Diaw, quest’ultimo dagli undici metri; stesso risultato l’1 aprile 2024 con i timbri di Palumbo su calcio di rigore e Pucino. (Giulio Halasz)

SCONFITTE ALL’ESORDIO

È già ora di riscatto in Serie B. La diretta Modena Bari mette contro due squadre che hanno cominciato col piede sbagliato il proprio cammino nella seconda divisione del calcio italiano dopo la prima giornata di cadetteria.

I gialloblu sono stati sconfitti 2-1 contro il Sudtirol in una maniera parecchio brutta: non solo il gol decisivo di Rover al 90esimo, ma anche un gol annullato a Palumbo al 93′. Il Bari invece ha deluso i tifosi giunti al San Nicola cedendo 3-1 alla Juve Stabia.

Ora però la testa è tutta su questa partita che si giocherà al Braglia di Modena in questo venerdì 23 agosto 2024 alle ore 20:30 nel match che di fatto aprirà con questo anticipo la seconda giornata di Serie B 2024/2025.

LE PROBABILI FORMAZIONI MODENA BARI

Andiamo ora a dare un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Modena Bari. I canarini dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-4-2. Tra i pali Gagno, difesa a quattro composta da Caldara, Zaro, Pergreffi e Cotali. Magnino e Palumbo agiranno larghi mentre in mediana ecco Battistella e Gerli. In attacco Gliozzi in coppia con Abiuso.

Il Bari replica con il 3-4-2-1 che vedrà Radunovic in porta con Pucino, Vicari ed Obaretin qualche metro più avanti nel reparto difensivo. A centrocampo il quartetto titolare sarà Favasuli, Maiello, Benali e Dorval con Sibilli e Sgarbi che ruoteranno dietro a Lasagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MODENA BARI

Se siete interessati alle quote per le scommesse della diretta Modena Bari, questa è la sezione che fa per voi. I favoriti sono i padroni di casa dato che l’1 fisso è dato a 2.35 contro il 2 a 3. Il pareggio è l’esito più alto dato che pagata 3.10.

I bookmakers non si aspettano una partita da troppi gol visto che l’Over 2.5 è offerto a 2.40 rispetto all’1.53 dell’Under. Per quanto riguarda i segni Gol e No Gol sono rispettivamente quotati 2.05 e 1.70.