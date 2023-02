DIRETTA/ Bayer Leverkusen Monaco video streaming tv: precedenti a favore francese

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN MONACO: I TESTA A TESTA

La diretta di Bayer Leverkusen Monaco ci presenta sei precedenti: la partita si è giocata sempre nel contesto della fase a gironi di Champions League, dunque non possiamo parlare di una qualificazione che fosse direttamente contesa tra queste due squadre. Gli episodi sono del 1997, 2014 e 2016; il Bayer Leverkusen ha vinto soltanto l’ultimo, un netto 3-0 con i gol di Vladlen Yurchenko, Julian Brandt e autorete di Morgan De Sanctis, ma per il resto il Monaco ha dominato la scena infilando tre vittorie e due pareggi, e dunque risultando davanti nel testa a testa.

La squadra del Principato, che quando ha battuto i tedeschi ha sempre tenuto la sua porta inviolata, ha festeggiato un successo anche alla BayArena, per la precisione nel novembre 2014: a segnare il gol decisivo era stato Lucas Ocampos, passato anche dalla nostra Serie A con le maglie di Genoa e Milan, al 72’ minuto. Questa sera dunque per il Bayer Leverkusen sarà tutt’altro che semplice migliorare questo testa a testa negativo nei confronti del Monaco, ma dall’ultimo incrocio sono passati 7 anni e tante cose sono cambiate sia da una parte che dall’altra, perciò staremo a vedere quello che succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

BAYER LEVERKUSEN MONACO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Bayer Leverkusen Monaco sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 255) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Bayer Leverkusen Monaco, come tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

BAYER LEVERKUSEN MONACO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Bayer Leverkusen Monaco, in diretta giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 21.00 presso la BayArena di Leverkusen, sarà una sfida valida per l’andata dei play off di Europa League. Sfida tra outsider che possono ritagliarsi un posto al sole in questa Europa League. Il Bayer Leverkusen è sceso dalla Champions dopo il terzo posto nella fase a gironi e dopo l’ultima vittoria in casa dell’Hoffenheim è risalito all’ottavo posto nella Bundesliga tedesca, restando ancora però lontano dalle posizioni che valgono l’Europa.

Il Monaco nella Ligue 1 francese è reduce da un’esaltante vittoria contro il Paris Saint Germain, terzo successo di fila in campionato che ha portato i monegaschi in piena zona Champions, al terzo posto a -2 dal Marsiglia secondo e a -7 proprio dal PSG capolista. Le due squadre non si affrontano in Europa dalla fase a gironi della Champions League 2016/17, ultimo precedente alla BayArena datato 7 dicembre 2016 con vittoria per 3-0 della formazione tedesca.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN MONACO

Le probabili formazioni della diretta Bayer Leverkusen Monaco, match che andrà in scena alla BayArena di Leverkusen. Per il Bayer Leverkusen, Xabi Alonso schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hradecky, Tah, Tapsoba, Hincapie, Frimpong, Demirbay, Amiri, Hudson-Oddoi, Wirtz, Diaby, Hlozek. Risponderà il Monaco allenato da Philippe Clement con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Nübel, Aguillar, Disasi, Maripan, Henrique, Diatta, Fofana, Camara, Golovin, Ben Yedder, Seghir.

BAYER LEVERKUSEN MONACO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bayer Leverkusen Monaco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Bayer Leverkusen con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Monaco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











