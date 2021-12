DIRETTA/ Bayern Barcellona (risultato finale 3-0): Barça eliminato dalla Champions!

DIRETTA BAYERN BARCELLONA (RISULTATO 3-0): TRIPLICE FISCHIO

All’Allianz Stadium il Bayern Monaco batte il Barcellona per 3 a 0 ed elimina i blaugrana dalla Champions League. Nel primo tempo gli ospiti tentano inutilmente di cogliere di sorpresa i padroni di casa perdendo anzi prematuramente Jordi Alba, rimpiazzato da Mingueza già al 31′ a causa di un infortunio. I bavaresi riescono quindi a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Muller, autore di un colpo di testa vincente su assist di Lewandowski al 34′, e trovano anche il gol del raddoppio nel finale di frazione per merito di Sane, liberato da Coman al 43′. Nel secondo tempo il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed è Sane a mancare il tris al 48′ da posizione più che favorevole. Nell’ultima parte dell’incontro non si segnalano ulteriori azioni degne di nota. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Bayern Monaco di portarsi a quota 18 nella classifica del girone E della Champions League mentre il Barcellona resta fermo con i suoi 7 punti ed accede dunque agli ottavi di finale dell’Europa League. (cronaca Alessandro Rinoldi)

FASE FINALE DEL MATCH

Quando manca solamente una decina di minuti al novantesimo della sfida tra Bayern Monaco e Barcellona, il risultato è cambiato nuovamente ed è adesso di 3 a 0. Il tempo passa e Musiala triplica per i suoi al 62′ con l’assist di Davies, bravo a tenere chiaramente in campo la proiezione della sfera con il suo suggerimento in allungo dalla sinistra a ridosso della linea di fondo campo. Il ritmo comincia a calare ed i catalani hanno maggior spazio per poter avanzare guadagnando terreno ma senza creare reali pericoli a Neuer. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Bayern Monaco e Barcellona è ancora saldamente bloccato sul 2 a 0 maturato nel corso del primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Nico al posto di Dest tra i giocatori del Barcellona, il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente ed i tedeschi mancano il tris verso il 48′ quando Sane manca clamorosamente il bersaglio da posizione più che favorevole sull’invito di Coman. Intanto la partita è stata interrotta per qualche istante al 55′ poichè l’arbitro Hategan ha dovuto sostituire l’attrezzatura che utilizza per comunicare con il VAR ed i suoi assistenti. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Bayern Monaco e Barcellona sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul 2 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi crescono intanto che i blaugrana patiscono qualche problema, su tutti la prematura sostituzione di Jordi Alba con Mingueza a causa di un infortunio già al 31′. I bavaresi riescono quindi a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Muller, autore di un colpo di testa vincente su assist di Lewandowski al 34′, ed è il suo compagno Sane a trovare il gol del raddoppio nel finale di frazione su suggerimento di Coman al 43′. Fino a questo momento il direttore di gara rumeno O. Hategan ha ammonito Busquets al 3′ ed Araujo al 16′ solamente tra i calciatori del Barcellona. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Germania la partita tra Bayern Monaco e Barcellona è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sembrano essere gli ospiti guidati da mister Xavi a tentare di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva con maggior insistenza in particolare con Dembele al 9′, quando però il suo lancio non è stato raccolto a dovere da nessuno dei suoi compagni. Intanto l’arbitro ha giù estratto il primo cartellino giallo del match al 3′ per ammonire Busquets, un giocatore di certo non estraneo a questo tipo di situazioni. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci al fischio d’inizio della diretta di Bayern Monaco Barcellona: mentre le formazioni ufficiali del match stanno facendo il loro ingresso in campo, pure approfittiamone per analizzare qualche statistica importante. Guardando dunque alla classifica del girone E, vediamo subito in prima posizione il club tedesco, leader con ben 15 punti e un tabellino perfetto composto da ben 5 vittorie, la squadra biancorossa poi si è rivelata ferale in attacco quanto attenta in difesa e la sua differenza reti è ora fissata sul 19:3.

Statistiche diverse per il Barcellona, che pur secondo in graduatoria, ora registra appena sette punti a tabella, con due vittorie e un pareggio alle spalle. Gli spagnoli inoltre hanno incredibilmente una differenza reti negativa, pure segnata sul 2:6. Tocca però ora dare la parola al campo: si comincia! BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Sule, A. Davies; Tolisso, Musiala; L. Sané, T. Muller, Coman; Lewandowski. Allenatore: Julian Nagelsmann BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; F. De Jong, Sergio Busquets, Gavi; Dest, Depay, O. Dembélé. Allenatore: Xavi (agg Michela Colombo)

I TESTA A TESTA

La diretta di Bayern Barcellona è sicuramente una gara storica per quanto riguarda il calcio internazionale. Per la prima volta si affrontarono nelle semifinali della Coppa Uefa 1995/96. All’andata a Monaco di Baviera il match terminò col risultato di 2-2 con gol tra gli altri del fenomeno rumeno Hagi. Al ritorno il Bayern andò a vincere al Nou Camp per 1-2 con gol tra gli altri dell’ex laziale Ivan De La Pena. Nel 2013 e nel 2015 le due compagini si sono trovate di fronte per le semifinali di Champions League. Nel primo caso passò il Bayern che superò in finale il Borussia Dortmund.

Fu un doppio match traumatico per i blaugrana che tra andata e ritorno persero per 7-0 grazie soprattutto a un grande Thomas Mueller autore di tre reti tra andata e ritorno. Nel 2015 si impose il Barca vincendo 3-0 in casa e perdendo in maniera non decisiva al ritorno a Monaco per 3-2. Il Barca passò il turno e poi superò la Juventus nella famosa finale di Berlino alla fine della prima stagione con Massimiliano Allegri in panchina.

BAYERN BARCELLONA: GRANDE SFIDA!

Bayern Barcellona, in diretta mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della UEFA Champions League. Rischia grosso il Barcellona che per la prima volta nella sua storia potrebbe ritrovarsi relegato in Europa League. Con una vittoria in Germania i Blaugrana sarebbero qualificati e padroni del loro destino, ma il Bayern in Europa nel 2021 ha perso solo contro il PSG nella scorsa edizione.

Il Barcellona in caso di pareggio uscirebbe con una vittoria del Benfica contro la Dinamo Kiev, visto lo scontro diretto favorevole e in più i Catalani hanno anche perso 0-3 all’andata in casa contro i tedeschi. L’unica speranza è una partita meno brillante di un Bayern che potrebbe fare turn over visto il primo posto già acquisito, ma la formazione tedesca non è abituata a fare regali, col tecnico Flick che ha già indicato la chiusura a punteggio pieno del girone come un obiettivo importante.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN BARCELLONA

Le probabili formazioni della diretta Bayern Barcellona, match che andrà in scena all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Per il Bayern, Hansi Flick schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Neuer; Pavard, Süle, Nianzou, Davies; Roca, Tolisso; Musiala, Müller, Coman; Lewandowski. Risponderà il Barcellona allenato da Xavi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Ter Stegen; Araújo, Piqué, Lenglet; Dembélé, F De Jong, Busquets, Alba; Nico González, Depay, Gavi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Bayern Barcellona, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1.60 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 4.75 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.33 volte l’importo investito.



