E’ stato sorteggiato questa sera il calendario della nuova Champions League 2024-25 a girone unico, diciamo dunque addio alla storica formula che abbiamo conosciuto per anni e che ci ha accompagnato in tantissime serate di coppa, abbiamo scoperto le avversarie di Inter, campione in carica d’Italia, Milan, le rientranti Juventus e Atalanta e lo storico Bologna, che con Thiago Motta in panchina ha raggiunto una qualificazione inseguita per sessant’anni, non sappiamo ancora in quale ordine le italiane affronteranno le loro avversarie, sappiamo che la prima giornata si disputerà nell’arco di tre giorni, dal martedì al venerdì, mentre l’ultima prevista il 29 gennaio prevederà 18 incontri in contemporanea, dai 96 match del passato si passerà a 144 incontri.

Il calendario delle prime otto giornate di Champions League 2024 sarà invece stilato ufficialmente il prossimo sabato 31 agosto, giorno in cui scopriremo con chi se la vedranno tutte le squadre partecipanti alla competizione europea.

Conosciamo già gli incroci che vedranno protagoniste Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna in questa nuova Champions League, sabato sapremo con maggior precisione quale sarà l’ordine delle partite, l’Inter se la vedrà con Manchester City e Arsenal oltre al Leverkusen, sfide al cardiopalma, mentre il Milan di Fonseca giocherà contro Real Madrid, Liverpool e Leverkusen, è andata peggio all’Atalanta di Gasperini che invece giocherà contro Barcellona, Real Madrid e Arsenal tre le altre, gita a Liverpool anche per il Bologna di Italiano, mentre l’incrocio più pericoloso della Juventus sarà quello contro il Manchester City, mentre i bianconeri faranno tappa anche in Premier League per sfidare l’Aston Villa.

Sabato 31 agosto sarà stilato il calendario della Champions League 2024-2025 e conosceremo gli intrecci con andata e ritorno in ordine cronologico.