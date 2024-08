Nuova Champions League 2024, quanti punti bastano per qualificarsi?

Oggi è stato sorteggiato il nuovo calendario della Nuova Champions League 2024-2025, un mega girone che stabilità quali saranno gli otto club che accederanno direttamente alla fase ad eliminazione diretta, mentre i club che si piazzeranno dal nono posto al 24esimo posto giocheranno la fase di playoff tra andata e ritorno per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale. Dopo aver assistito al sorteggio decisamente sorprendente, adesso i tifosi si chiedono quanti punti serviranno per passare il girone della Nuova Champions League e una simulazione ha rivelato dei dati che potrebbero somigliare molto alla realtà: “Il sito Football Meets Data ha realizzato 10mila simulazioni della prima fase della UEFA Champions League, per capire quanti punti possano essere necessari a raggiungere questi obiettivi. Molto probabile che 9 punti in classifica (dunque tre vittorie, o due vittorie e tre pareggi, o una vittoria e sei pareggi) siano sufficienti a conquistare i playoff” è il curioso dato riportato da Calciomercato.com.

Numeri che potrebbero essere confermati, mentre serviranno sedici punti nel girone della Nuova Champions League, che potrebbero divenire l’ufficialità per volare agli ottavi di finale: le italiane sono dunque avvertite, due o tre vittorie sono la base minima nel girone.

Nuova Champions League 2024, come è andata alle italiane nei sorteggi

Arrivare agli ottavi di finale della principale competizione europea non sarà certo una passeggiata nella nuova Champions League, alle italiane non è andata di lusso, in particolare modo ai campioni d’Italia in carica dell’Inter che dovranno sfidare il Manchester City, l’Arsenal, e anche i campioni di Germania del Bayer Leverkusen.

Il Milan di Fonseca vivrà grandi notte europee con Real Madrid e Liverpool, mentre la Juventus di Thiago Motta ha avuto un sorteggio più morbido, anche se dovrà comunque affrontare il Manchester City, il Bologna invece affronterà il Liverpool e ospiterà Borussia Dortmund e Leverkusen, l’Atalanta di Gasperini ritroverà il Real Madrid, ma anche Barcellona e Arsenal.