Diretta/ Bayern Lazio (Champions League) streaming video tv: mission impossible

DIRETTA BAYERN LAZIO: OBIETTIVODI INZAGHI, EVITARE UNA DISFATTA!

Bayern Lazio, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 21.00 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Match che rappresenta sul piano della qualificazione una vera e propria “mission impossibile”, l’1-4 dell’andata ha già messo praticamente entrambi i piedi dei bavaresi ai quarti di finale. La Lazio si è guadagnata, chiudendo imbattuta la fase a gironi, la possibilità di sfidare i campioni del mondo ma all’andata l’emozione e gli errori individuali hanno agevolato il compito dei tedeschi. Simone Inzaghi ha chiesto ai suoi di vivere il match di ritorno con maggiore spensieratezza, punto distintivo del lavoro svolto negli ultimi anni, ma con la consapevolezza di dover pensare già alla partita di Udine per non fare un passo indietro rispetto alle ultime stagioni. Il Bayern continua in Bundesliga il testa a testa per il titolo e l’ultima vittoria sul campo del Werder Brema è stata sicuramente importante: rispetto all’andata il tecnico Flick recupera elementi importanti ma resta con il dubbio Neuer, che potrebbe essere preservato per qualche acciacco fisico.

DIRETTA BAYERN LAZIO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Bayern Lazio in diretta tv sarà trasmessa esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l’esclusiva: per la precisione, l’appuntamento con la partita dell’Allianz Arena sarà su Sky Sport Uno oppure su Sky Sport 251, con la possibilità per gli abbonati di affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN LAZIO

Le probabili formazioni della sfida tra Bayern e Lazio presso l’Allianz Arena. I padroni di casa allenati da Hans-Dieter Flick scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Neuer; Sule, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Bayern e Lazio, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.32 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 5.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 8.25 volte la posta scommessa.

