DIRETTA/ Bayern Monaco Manchester United video streaming: il mitico precedente (Champions, 20 settembre 2023)

DIRETTA BAYERN MONACO MANCHESTER UNITED: TESTA A TESTA

La storia che ci accompagna verso la diretta di Bayern Monaco Manchester United è lunga e variegata, come è giusto che sia dal momento che parliamo di due storiche potenze del calcio europeo. I numeri complessivi in Coppa dei Campioni ci parlano di undici confronti con quattro vittorie per il Bayern Monaco, cinque pareggi e due soli successi per il Manchester United, che però ha trionfato in maniera incredibile nel precedente senza dubbio più importante. Chi seguiva già il calcio ai tempi avrà già capito: mercoledì 26 maggio 1999, finale di Champions League al Camp Nou di Barcellona, con Pierluigi Collina come arbitro.

Il Bayern Monaco segnò già dopo sei minuti con Mario Basler e quella rete sembrava avere indirizzato immediatamente la partita, che al 90’ vedeva ancora in vantaggio i tedeschi. Il resto è dramma o leggenda, a seconda dei punti di vista: al 91’ il gol del pareggio di Teddy Sheringham, al 93’ ecco il definitivo e clamoroso sorpasso del Manchester United con gol gol di Ole Gunnar Solskjaer, tra l’altro per completare il tris con Premier League e FA Cup per Sir Alex Ferguson. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BAYERN MONACO MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Bayern Monaco Manchester United potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

LA PRESENTAZIONE

Bayern Monaco Manchester United, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21.00 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera sarà una sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il Bayern Monaco ha avviato la nuova stagione con l’obiettivo di difendere il titolo di campione di Germania, un traguardo raggiunto all’ultima giornata con un sorpasso decisivo sul Borussia Dortmund. La squadra guidata da Tuchel ha perso la Supercoppa, ma in campionato ha iniziato bene, attualmente occupando il primo posto con 10 punti in quattro partite. Nel recente turno di campionato, il Bayern Monaco ha pareggiato 2-2 in casa contro il Leverkusen.

Il Manchester United ha concluso la scorsa Premier League raggiungendo il terzo posto con 75 punti. Quest’anno l’obiettivo dei Red Devils è lottare per il titolo di campione d’Inghilterra, e per raggiungerlo sono stati effettuati importanti acquisti, tra cui Mount dal Chelsea e Onana dall’Inter, con l’aggiunta di Hojlund, un acquisto record pagato quasi 80 milioni all’Atalanta. Tuttavia, l’inizio in campionato è stato difficile, con solo 6 punti raccolti in cinque partite, distanziati di sette punti dal quarto posto e di nove punti dalla vetta. Nel recente turno di campionato, il Manchester United ha subito una sconfitta per 3-1 in casa contro il Brighton.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della diretta Bayern Monaco Manchester United, match che andrà in scena all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Per il Bayern Monaco, Thomas Tuchel schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ulreich; Mazraoui, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane. Risponderà il Manchester United allenato da Erik Ten Haag con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Onana; Dalot, Varane, Lisandro Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

BAYERN MONACO MANCHESTER UNITED LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bayern Monaco Manchester United, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Bayern Monaco con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Manchester United, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.











