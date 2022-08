DIRETTA BAYERN MONACO WOLFSBURG/ Streaming video tv: Niko Kovac sfida il suo passato

DIRETTA BAYERN MONACO WOLFSBURG: SECONDA IN CAMPIONATO PER MANÈ

La diretta Bayern Monaco Wolfsburg avrà inizio domenica 14 agosto alle ore 17:30. Il match, valevole per la 2 giornata di campionato, chiuderà la giornata di calcio tedesco aperta dal match del venerdi sera tra Friburgo e Borussia Dortmund. Tre punti alla prima di campionato per i campioni in carica, orfani, però, di Robert Lewandowski. Non c’è da temere però, il Bayern ha acquistato il cartellino di Sadio Manè oltre il consolidamento di campioni del futuro come Musiala, autore di due gol nel match vinto 1-6 contro i campioni dell’Europa League dell’Eintracht Francoforte.

Wolfsburg, che a differenza dei campioni in carica del Bayern Monaco, arrivano al match dopo 1 punto nella prima giornata di campionato. Il pari è arrivato al termine dei 90 minuti contro il Werder Brema, con un gol nel finale di Guilavogui al minuto 84 di gioco. Un pari nel finale che ha evitato la sconfitta all’esordio in campionato per gli uomini di Niko Kovac, al ritorno in Bundesliga dopo lo scudetto vinto con il Bayern e l’esilio in Francia per due anni con il Monaco di Wissam Ben Yedder. Come finirà la diretta Bayern Monaco Wolfsburg?

BAYERN MONACO WOLFSBURG STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La partita Bayern Monaco Wolfsburg sarà possibile vederla in diretta streaming video dalle proprie case e con la propria televisione in esclusiva su Sky Sport, compresa nel pacchetto Sky Calcio come tutta la Bundesliga; in alternativa è sempre disponibile la possibilità di vedere Bayern Monaco Wolfsburg in diretta streaming video su Now Tv.

Ogni turno di campionato saranno cinque le partite trasmesse, tra le quali abbiamo l’anticipo del venerdì, due gare il sabato (negli orari delle 15.30 e 18.30), e due la domenica (negli orari delle 15.30 e 17.30). La Bundesliga, e quindi anche Bayern Monaco Wolfsburg sarà visibile su Sky. Le partite saranno disponibili in diretta streaming video su Sky Go, ovvero l’applicazione di Sky per i dispositivi mobile come i telefoni, tablet o Pc, attraverso l’applicazione specifica. Altra alternativa può essere, come già detto, Now TV.

DIRETTA BAYERN MONACO WOLFSBURG: LE PROBABILI FORMAZIONI

Diretta Bayern Monaco Wolfsburg che attende solamente il collegamento e l’inizio del riscaldamento delle due squadre. In attesa delle distinte ufficiali delle due rose, proviamo ad immaginare i due schieramenti delle rose oggi in campo. Bayern Monaco che si schiera con Neuer tra i pali, difesa a 4 con il rientrante Davies, Lucas Hernandez, Upamecano e Pavard. Difesa francese, con il solo Davies canadese. Centrocampo fisico con Sabitzer e la tecnica sopraffina di Kimmich. Sulle fasce fiducia per il giovane classe 2003 Musiala, autore di una pregevole doppietta, e Gnabry. Li davanti i dubbi sono veramente pochi: Thomas Muller e Sadio Manè.

Cambia qualcosa invece il Wolfsburg: tra i pali sempre Casteels. Difesa a 4 con Baku sulla destra, Lacroix e Bornauw centrali con Van de Ven a sinistra. Centrocampo con Arnold e Guilavogui che cerca una maglia dal primo dopo il gol nella precedente sfida, con l’ex Bologna Svamberg che può scivolare in panchina. In avanti tre mezzepunte con in pole Brekalo, Wimmer e l’esperto goleador Max Kruse. Punta centrale dovrebbe agire il numero 10 Nmecha.

LE QUOTE DI BAYERN MONACO WOLFSBURG

Vediamo le quote dei maggiori siti di betting della diretta Bayern Moanco Wolfsburg che sta per cominciare, ci gustiamo nel pre-match anche le quote: vittoria dei padroni di casa data a 1.16 per Planetwin; Goldbet e Better puntano sul 1.15.

Pareggio che presenta una quota di 9.50 per Bet 365, ma che scende con i siti come Poker Stars e Better rispettivamente con 8.00 e 8.25. Vittoria esterna da parte della squadra ospite data a 19.0 per Betfair; 17.0 per Bet 365. Crede di più nel Wolfsburg, invece, Poker Stars con 12.00.











