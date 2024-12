DIRETTA SHAKHTAR BAYERN: OSPITI, C’E’ SOLO LA VITTORIA!

Oggi alle 21.00 si gioca la diretta Shakhtar Bayern: i bavaresi cercano una vittoria per insediarsi nella top 8 della classifica di Champions, fondamentale per saltare gli insidiosi play off prima degli ottavi di finale. Dopo aver iniziato il loro cammino con uno storico 9-2 contro la Dinamo Zagabria, i bavaresi hanno frenato e al momento sono fuori dalle prime 8 posizioni, pesano le sconfitte contro Aston Villa e Barcellona.

Lo Shakhtar dalla sua dopo un avvio difficile può ancora sperare in un piazzamento tra le prime 24 della fase campionato di Champions. Fondamentale la vittoria interna contro lo Young Boys, l’ultimo ko contro il PSV però è stato sicuramente un duro colpo da assorbire, con gli ucraini passati in pochi minuti dalla vittoria alla sconfitta nella parte conclusiva del match.

DIRETTA SHAKHTAR BAYERN: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della partita Shakhtar Bayern sarà trasmessa in esclusiva su Sky, il broadcaster ufficiale della Champions League. Gli spettatori potranno seguirla sui canali della pay tv satellitare oppure in streaming tramite l’app Sky Go. La sfida sarà disponibile anche per gli abbonati alla piattaforma online Now TV.

SHAKHTAR BAYERN: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Shakhtar Bayern. Per lo Shakhtar 4-1-4-1 con Riznyk in porta e una difesa a quattro con Konoplia, Bondar, Matvijenko e Azarovi. A quattro anche la linea di centrocampo con Zubkov, Bondarenko, Sudakov e Kevin, alle loro spalle ci sarà Kryskiv davanti alla difesa. In attacco Sikan unica punta. Per il Bayern 4-2-3-1 di partenza con Neuer estremo difensore dietro il quartetto di difesa con Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae e Davies. I vertici arretrati di centrocampo saranno Kimmich e Goretzka con Sané, Musiala e Coman a sostegno del centravanti, Harry Kane.

SHAKHTAR BAYERN: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le indicazioni delle principali agenzie di scommesse per la diretta Shakhtar Bayern. Per quanto riguarda la vittoria dello Shakhtar, quota fissata a 18.00 mentre la quota per l’eventuale pareggio viene proposta a 8.50. Per il successo esterno del Bayern, la quota è di 1.14.