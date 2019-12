Diretta Bayern Werder Brema/ Streaming video tv: bavaresi a caccia di riscatto!

Bayern Monaco Werder Brema, in diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, è la partita prevista oggi sabato 14 dicembre 2019 alle ore 15.30 e sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata della Bundesliga tedesca. Match molto delicato per i bavaresi che dopo aver imposto una vera e propria egemonia in Bundesliga, con 7 titoli conquistati di fila (record assoluto del calcio tedesco) si ritrovano sorprendentemente indietro in classifica. Dopo il ko nel big match contro il Borussia Monchengladbach primo della classe, il Bayern si ritrova al settimo posto e a -7 dalla vetta, anche se la zona Champions è solo a -1, con la classifica che in Germania resta molto corta. Il Werder Brema dalla sua viene dalla più brutta sconfitta stagionale, quella contro il fanalino di coda Paderborn che si è risollevato in classifica dopo lo 0-1 della settimana scorsa. Werder Brema a +2 dalla zona retrocessione e capace solo di vincere una delle ultime 5 partite disputate in campionato, quella in casa del Wolfsburg prima del ko contro il Paderborn.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Werder Brema, match previsto sabato 14 dicembre 2019 alle ore 15.30 e che si disputerà presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 201 di Sky, ovvero Sky Sport Uno. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette tutta la Bundesliga in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN WERDER BREMA

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Bayern Monaco Werder Brema, match previsto sabato 14 dicembre 2019 e che si disputerà presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sfida valevole per la quindicesima giornata della Bundesliga tedesca. Il Bayern Monaco allenato da Flick schiererà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Neuer; Pavard, Martínez, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coutinho; Lewandowski. Risponderà il Werder Brema guidato in panchina da Kohfeldt, che opterà su un 4-3-3 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Pavlenka, Gebre Selassie, Veljkovic, Gross, Augustinsson, Bargfrede, Eggestein, Klaassen, Bittencourt, Osako, Rashica.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.12, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 9.50, mentre il successo in trasferta viene quotato 15.00. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.60, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA