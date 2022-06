Diretta/ Belgio Polonia streaming video tv: sfida di livello (Nations League)

DIRETTA BELGIO POLONIA: PARTITA COMBATTUTA!

Belgio Polonia, in diretta mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Re Baldovino di Bruxelles sarà una sfida valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League. Sfida di livello tra due squadre di grande qualità. Il Belgio però deve riscattare il pesante poker interno subito nell’ultimo incontro con l’Olanda, ko pesante perché subito in una sfida sempre sentita dai Diavoli Rossi e perché incassato da una squadra tra le favorite nel prossimo Mondiale in Qatar.

Mondiale al quale la Polonia si è qualificata battendo la Svezia nello spareggio, Lewandowski e compagni sono partiti col piede giusto anche nel primo impegno di Nations League battendo 2-1 il Galles, che poi ha a sua volta staccato il biglietto Mondiale contro l’Ucraina. Le due squadre non si affrontano in Belgio dalle qualificazioni per gli Europei del 2008, il 15 novembre 2006 la Polonia vinse in casa del Belgio di misura, con il punteggio di 0-1.

DIRETTA BELGIO POLONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Belgio Polonia sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Uno: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO POLONIA

Le probabili formazioni della diretta Belgio Polonia, match che andrà in scena allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Per il Belgio, Roberto Martinez schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Dendoncker, Tielemans, Carrasco; De Ketelaere, Mertens, De Bruyne. Risponderà la Polonia allenata da Czesław Michniewicz con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Grabara; Bereszynski, Glik, Bednarek, Puchacz; Klich, Krychowiak, Goralski; Zielinski; Lewandowki, Buksa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Belgio Polonia ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Belgio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Polonia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











