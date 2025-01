DIRETTA BENEVENTO ALTAMURA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Da un punto di vista statistico la diretta di Benevento Altamura è un vero scontro tra Davide contro Golia, perché diciamo questo? Perché siamo di fronte ad uno dei migliori attacchi del campionato, ovvero quello del Benevento che nelle 22 partite disputate fino a questo momento è riuscito ad avere una media 1,8 gol segnati ogni novanta minuti, la più alta di questo girone di Serie C.

DIRETTA / Giana Erminio Renate (risultato finale 2-1), vittoria allo scadere (Serie C, 18 gennaio 2024)

Questo poi ci permette di capire anche come il Benevento segni tutte queste reti, visto che la maggior parte arrivano da azioni con più di cinque passaggi totali prima del tiro, il che significa che siamo di fronte ad una squadra molto brava a dialogare nelle zone offensive del campo. Passiamo adesso all’Altamura che invece segna solo 1,1 gol ogni novanta minuti, la difesa si aggira su medie simili ed ecco perché dovrebbe trovare difficoltà quest’oggi. Andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Benevento Altamura dove vedremo insieme il commento live della sfida in questione, ci siamo! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Modena Frosinone (risultato finale 1-1): punto pesante per i Ciociari! (Serie B, 18 gennaio 2025)

Diretta Benevento Altamura: info streaming video e tv

Per poter seguire la diretta Benevento Altamura è necessario che gli interessati abbiano sottoscritto l’abbonamento a Sky Sport, per potersi poi connettere al canale Sky Sport Calcio o collegarsi tramite le piattaforme di streaming SkyGo e NowTv

Presentazione della partita

La diretta Benevento Altamura andrà in scena alle ore 17.30 e sarà valida per la giornata 23 del girone C di Serie C, metterà a confronto due squadre che vivono situazioni differenti di classifica e il cui stato di forma è differente, la squadra di casa è una delle migliori fino a questo punto del campionato, occupa la seconda posizione ma ad un solo punto di distanza dal Monopoli capolista e con una gara in meno per via del rinvio dell’ultima partita contro il Potenza, l’ultima gara giocata dai campani è stata una vittoria per 3-2 contro il Catania. La squadra pugliese invece ha faticato a trovare continuità in questa prima parte di stagione, occupa la tredicesima posizione ma i suoi sogni di raggiungere i playoff possono ancora essere esauditi, la decima posizione infatti dista solo due punti, nell’ultima uscita ha trovato un pareggio casalingo per 1-1 contro il Sorrento.

DIRETTA/ Trapani Taranto (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (Serie C, 18 gennaio 2024)

Benevento Altamura: le probabili scelte dei tecnici

La sfida dello Stadio Ciro Vigorito dovrebbe essere affrontata dai padroni di casa con il 4-2-3-1/ 4-3-3 del tecnico Gaetano Auteri che prevede Manferdini in porta, Tosca, Capellini, Berra e Oukhadda a comporre la difesa, Giampaolo, Viviani e Acampora, con quest’ultimo che può agire anche come trequartista, Perlingieri riferimento offensivo con Manconi e Lamesta o Lanini sugli esterni. I pugliesi di mister Daniele Di Donato invece confermeranno il 4-1-4-1 e gli undici protagonisti dell’ultima di campionato con Viola tra i pali, Mane e Acampa come esterni bassi insieme a Silletti e De Santis in mezzo alla difesa, Rolando in mediana, Bumbu e Leonetti sulle fasce con Grande e D’Amico a completare il centrocampo, Minesso unica punta.

Diretta Benevento Altamura: il possibile risultato finale

La diretta Benevento Altamura si prospetta una gara con un vincitore abbastanza certo, i padroni di casa, che fino ad ora hanno disputato un campionato fantastico e con 41 gol segnati sono il secondo miglior attacco del campionato e con 17 gol subiti è anche la seconda migliore difesa della competizione. Lo stop della gara contro il Potenza inoltre avrà fatto rifiatare i campani che arriveranno alla sfida con l’Altamura riposati, i pugliesi non lasceranno però facilmente i 3 punti e dopo l’ultimo pareggio cercheranno di strappare punti anche ai secondi classificati.