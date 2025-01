DIRETTA BENEVENTO CATANIA, UN MATCH D’ALTA CLASSIFICA

La capolista del girone C torna ad essere protagonista domenica 5 gennaio 2025 dalle ore 15:00 con la diretta Benevento Catania. I giallorossi ospitano i rossazzurri allo Stadio Ciro Vigorito con l’intento di riconfermarsi in vetta alla graduatoria anche dopo questa ventunesima giornata. I campani possiedono quaranta punti ma devono guardarsi bene le spalle dal Monopoli che insegue invece a quota trentotto e vorrebbe approfittare il prima possibile di un eventuale passo falso del Benevento.

Ritrovata la vittoria contro la Cavese dopo esser stati sconfitti a sorpresa dal Giugliano, gli Stregoni cercheranno di avere la meglio su una formazione che sta invece occupando il settimo posto in solitaria con trentuno punti ed è quindi in piena corsa per i playoff promozione. I siciliani hanno battuto nettamente il Sorrento con un bel poker e vorrebbero fare il bis magari con l’intenzione di scavalcare il Crotone, sebbene debbano anche fare i conti con Giugliano, Picerno e Trapani alle loro spalle.

DIRETTA BENEVENTO CATANIA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Decisi a seguire la diretta Benevento Catania? Allora dovrete essere abbonati a Sky o Now ed utilizzare le modalità streaming offerte dalle piattaforme. La capolista affronterà gli Etnei pure in televisione sul canale Sky Sport 251.

BENEVENTO CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Uno strepitosto Inglese dovrebbe essere il punto saldo riguardo alle probabili formazioni della diretta Benevento Catania. Gli ospiti dovrebbero riaffidarsi al 3-4-2-1 con Butano, Castellini, Quaini, Gega, Carpani, De Rose, Sturaro, Anastasio, Jimenez, Stoppa ed appunto il loro bomber Inglese, reduce da una tripletta rifilata al Sorrento.

Sul fronte opposto, è ormai quasi certo che i campani puntino sempre sul 4-2-3-1, come control a Cavese, di mister Auteri con Nunziante, Veltri, Capellini, Tosca, Berra, Talia, Prisco, Lamesta, Manconi, Simonetti e Perlingieri.

DIRETTA BENEVENTO CATANIA, LE QUOTE

E’ un verdetto abbastanza scontato quello che si può ricavare per la diretta Benevento Catania tramite le quote dei bookmakers. Le agenzie sportive come Snai pagano infatti pochissimo la vittoria dei giallorossi, dati a 1.70, credendo quasi per niente invece al successo dei rossazzurri, indicati vincenti solo a 4.50. Anche il pareggio appare poco probabile venendo quotato a 3.35.