VIDEO E HIGHLIGHTS ALTAMURA SORRENTO: LA PARTITA

Un bel primo tempo quello che abbiamo visto sul campo dell’Altamura contro il Sorrento, soprattutto se prendiamo in esame la squadra ospite che difficilmente si affaccia alla zona avversaria. Perché succede questo? Spesso la squadra non riesce a mettere in fila più di qualche passaggio, andando anzi in difficoltà subendo ripartenze. Proprio come nel caso della rete che ha aperto le marcature, ovvero quella di Leonetti.

Guadagni però non si fa demordere e prende la sua squadra sulle spalle, prima provando lui stesso a tirare in porta ma trovando i guantoni del portiere, ma poi riesce a sfoderare un assist al bacio per Cuccurullo che viene premiato per la sua progressione dentro l’area avversaria.

VIDEO ALTAMURA SORRENTO, IL SECONDO TEMPO

Alla ripresa abbiamo ancora l’Altamura che riesce a fare suo il campo contro il Sorrento, ma forse si riposa un po’ troppo sugli allori perché anche gli ospiti hanno avuto molte palle interessanti per riaccendere il match. Anche se poi siamo finiti a commentare una partita abbastanza piatta, dagli highlights potrete vedere.

La sfida tra Altamura e Sorrento finisce in parità (1-1). Una partita che alla fine si conclude come da pronostici. Un tempo per parte: iniziano bene i padroni di casa che si portano in vantaggio con Leonetti, con una bella manovra in contropiede. Ma la partita non è finita, visto che il Sorrento non si è fatto attendere e nella seconda frazione di gioco ha pescato la rete del definitivo pari con Cuccurullo.

VIDEO E HIGHLIGHTS: GUARDA I GOL DI ALTAMURA SORRENTO