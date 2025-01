POTENZA BENEVENTO RINVIATA UFFICIALMENTE

Potenza Benevento non si gioca a causa del maltempo che ha colpito la città lucana: la decisione è stata presa e comunicata dalla Lega Pro. La partita valida per la ventiduesima giornata di Serie C, in programma alle ore 19:30 di oggi, domenica 12 gennaio 2025, non può essere disputata a causa della neve, che è caduta in maniera copiosa nelle ultime ore, rendendo impraticabile il terreno di gioco.

Nessun dubbio sulla data in cui recuperare il match, perché è stata già decisa: la partita Potenza Benevento verrà recuperata alle ore 15 di martedì 21 gennaio.

IL PANORAMA INNEVATO DI POTENZA

Quando la città si è svegliata sotto un manto bianco, in molti si sono goduti lo spettacolo della neve, ma altrettanti hanno subito compreso che difficilmente si sarebbe giocata la partita. La squadra campana, però, era già arrivata in Basilicata, che ha lasciato nel pomeriggio di oggi.

Visto che non si poteva disputare la partita e che non c’era neppure la possibilità di allenarsi, la squadra è risaluta sul suo bus per ritornare in Campania.

IL RIENTRO DEL BENEVENTO IN CAMPANIA

Non sono mancate le difficoltà nel rientro, in particolare per lasciare Potenza, che è una città caratterizzata da molteplici saliscendi, peraltro in questa occasione ricoperti di neve.

L’allenatore del Benevento avrebbe voluto almeno sostenere un allenamento per non vanificare la giornata, ma considerando il tempo perso a Potenza e il viaggio anticipato di ritorno, si è deciso alla fine di rinviare la seduta di allenamento a domani mattina, per cominciare a preparare la partita con l’Altamura, prima di pensare poi al recupero appunto del match rinviato oggi.

