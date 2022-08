DIRETTA BENEVENTO COSENZA/ Streaming video tv: La Gumina insidia Forte (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO COSENZA: STREGHE DI CASERTA ALLA RICERCA DI UN SEGNALE

La diretta Benevento Cosenza di oggi, domenica 14 agosto alle ore 20:45, farà decisamente compagnia a tutti gli amanti della Serie B. La squadra di Fabio Caserta, alla seconda stagione con il tecnico ex giocatore di Palermo e Catania, affronta i calabresi del Cosenza. Benevento che si affida al proprio tecnico e che ha dovuto salutare nel corso della stagione Lapadula, passato al Cagliari; Giacomo Calò tornato al Genoa e Salvatore Elia, di proprietà dell’Atalanta ma girato al Palermo per la stagione corrente. Il settimo posto della scorsa stagione va di certo migliorato per Fabio Caserta, partendo proprio dalla sfida contro il Cosenza.

Calabresi che affrontano i campani affidandosi in attacco a Larrivey, protagonista lo scorso anno della stagione 2021-2022. Arrivato a gennaio, con i suoi gol, ha contribuito in maniera determinante alla salvezza ottenuta dal club rossoblù, trascinandola con le sue prestazioni sontuose e reti importanti sul finire della stagione. Stagione nuova e tecnico nuovo per il Cosenza che quest’anno si affida a Davide Dionigi per la panchina, allenatore ufficializzato a metà giugno per la stagione corrente per una stagione che si prospetta molto complicata alla luce delle big presenti in campionato.

BENEVENTO COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire Benevento Cosenza in diretta televisiva in tanti modi: sui canali Sky ed in streaming sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Quindi soltanto una Smart tv, oppure un dispositivo elettronico come telefono, tablet o qualsiasi altro mobile con connessione ad internet, e sarà possibile assistere in streaming video e tv alla diretta Benevento Cosenza comodamente da casa in compagnia dei propri cari.

BENEVENTO COSENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Benevento Cosenza e le possibili scelte dei due allenatori. Partiamo dai padroni di casa che si schiereranno con in porta Paleari. Difesa a 4 con Letizia e Foulon padroni delle fascia, rispettivamente destra e sinistra. Al centro Glik e Pastina. Centrocampo che vede sicuro del posto il giovane Viviani con Acampora e Koutsopias alla ricerca della maglia dal primo, ma non sono da sottovalutare Karic e Tello. In attacco cerca spazio Antonino La Gumina che dovrà battagliare con Forte per la posizione centrale dell’attacco con Insigne e Improta dal primo.

Cosenza che si posizionerà in campo in questo modo: guantoni per Matosevic. Difesa a 4 con Rigione e l’ex Spal Vaisanen al centro e Rispoli e Panico in difesa. Vallocchia e Voca in mezzo al campo con Florenzi, ma occhio all’inserimento del gioiello scuola Milan Brescianini dal primo. In attacco Larrivey sicuro del posto con D’Urso e Brignola a comporre un tridente interessante per la categoria.

LE QUOTE DI BENEVENTO COSENZA

Spulciamo le quote della diretta Benevento Cosenza. Vittoria del Benevento che appare scontata agli occhi dei maggiori siti di betting: 1.53 per il sito Snai, quota più alta in assoluto, si abbassa notevolmente, rendendola quindi più scontata, per Betfair e Leo Vegas che la pagano rispettivamente con 1.44 ed 1.45. Pareggio più complesso con la quota che si aggira tra 4.00 e 4.20; vittoria esterna del Cosenza, che invece, viene pronosticata da Planet Win con 7.50, segue Leo Vegas con 7.10 e Goldbet con 7.05.

