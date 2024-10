DIRETTA CITTADELLA COSENZA, SERVE LA SVOLTA

Iniziare peggio era difficile e a dirlo è la classifica: la diretta Cittadella Cosenza potrebbe dunque rappresentare un punto di svolta per queste due squadre che si sfideranno sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15:00. I padroni di casa hanno raggiunto il punto più basso della propria stagione proprio nell’ultima giornata con un pesantissimo 6-1 incassato dal Sassuolo che è valsa inoltre la terza sconfitta consecutiva: la vittoria manca dal 31 agosto contro il Modena.

il Cosenza sta provando a risalire e i 4 punti nelle ultime 3 gare dimostrano quantomeno il tentativo di miglioramento dei Lupi. L’ultimo successo è il prezioso 2-1 contro la Sampdoria, ma da lì in poi due sconfitte e un pareggio a Bari.

COME VEDERE CITTADELLA COSENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Se volete vedere la diretta Cittadella Cosenza, come per tutte le sfide della Serie B, sarete obbligati ad abbonarvi a DAZN. Per caso non potete seguirla a casa davanti alla tv? Nessun problema, dato che DAZN offrirà la possibilità di guardare la diretta Cittadella Cosenza in streaming video su app o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA COSENZA

Diamo un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Cittadella Cosenza per questa gara di campionato. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-1-2: in porta Maniero, difesa a quattro con Carissoni, Angeli, Pavan e Masciangelo. A centrocampo Amatucci, Casolari e Branca mentre Vita agirà dietro a Desogus e Ravasio.

Il Cosenza risponde con il 3-4-1-2. Tra i pali Micai, difeso da Venturi, Camporese e Caporale. Nella zona nevralgica di campo ci saranno Ciervo, Charlys, Kourfalidis e D’Orazio con Florenzi trequartista e Mazzocchi-Fumagalli in attacco.

LE QUOTE CITTADELLA COSENZA: QUALI SCEGLIERE?

Ora è il momento di analizzare le quote per le scommesse della diretta Cittadella Cosenza. A partire con i favori del pronostico stando a quanto dai bookmakers è la squadra di casa a 2.40 contro il 2 fisso a 3.10, la stessa quota della X.

Ci saranno almeno tre gol nel match? L’Over 2.5 è offerto a 2.20 con l’Under alla stessa soglia a 1.65. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.80 e 1.90.