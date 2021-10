Diretta/ Benevento Cosenza streaming video tv: sfilza di pareggi (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO COSENZA: OCCHIO AI CALABRESI…

Benevento Cosenza, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B. Il Benevento resta una squadra con ambizioni di Serie A ed è reduce da 6 risultati utili consecutivi in campionato. E’ arrivata però una sfilza di pareggi negli ultimi impegni, tre “X” consecutive messe in fila contro Como, Perugia e Cremonese, che hanno lasciato al momento i sanniti al sesto posto in classifica, a -6 dal Pisa capolista e a -3 dalla Cremonese seconda.

Diretta/ Cremonese Benevento (risultato finale 1-1): Fagioli frena la corsa sannita!

Continua invece a fare progressi il Cosenza, che è appaiato al Frosinone al decimo posto in classifica con 11 punti. Le due squadre hanno pareggiato proprio sabato scorso nel loro scontro diretto, Novakovich ha dovuto riacciuffare i silani che sembrano comunque una formazione ben più solida rispetto al cantiere aperto che ha affrontato le prime giornate. Il 21 settembre 2019 il Benevento ha vinto 1-0, con un gol di Armenteros nel recupero, l’ultima sfida interna contro il Cosenza. I silani non fanno risultato al “Vigorito” dallo 0-0 del 28 novembre 2015, in Serie C.

Diretta/ Benevento Perugia (risultato finale 0-0): pareggio deludente al Vigorito

DIRETTA BENEVENTO COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della gara Benevento Cosenza è affidata come di consueto all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la Serie B è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. La stessa emittente permette la visione in diretta streaming video dei propri canali attraverso l’applicazione Sky Go. E’ possibile seguire la Serie B anche sulle piattaforme DAZN ed Helbitz, le quali trasmettono in streaming video. Per poter accedere alla diretta è necessario disporre di un dispositivo mobile: tablet, smartphone o PC e di una connessione a internet. E’ possibile fruire dei contenuti delle due piattaforme digitali anche tramite Smart TV.

Diretta/ Como Benevento (risultato finale 1-1): sanniti, punto d'oro

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Benevento Cosenza, match che andrà in scena al Ciro Vigorito di Benevento. Per il Benevento, Fabio Caserta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paleari; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Viviani, Calò, Ionita; Insigne, Lapadula, Sau. Risponderà il Cosenza allenato da Marco Zaffaroni con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Vigorito; Tiritiello, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Gerbo, Corsi; Gori, Caso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Benevento con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA