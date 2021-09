Diretta/ Benevento Lecce streaming video tv. big match per il riscatto (Serie B)

DIRETTA BENVENTO LECCE: SFIDA TRA GRANDI!

Benevento Lecce, in diretta venerdì 10 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B. Sulla carta un big match importante nel quadro del calendario del campionato cadetto, ma non bisogna dimenticare che Benevento e Lecce vengono da una giornata amara prima della sosta. I sanniti hanno ceduto a Parma all’ultimissimo secondo, al 96′ Mihalia ha regalato i 3 punti agli emiliani in un match che sembrava indirizzato verso il pareggio. Un solo punto finora per i salentini, che hanno pareggiato in casa contro il Como dopo il tris incassato a Cremona.

Diretta/ Parma Benevento (risultato finale 1-0) streaming: Mihaila in pieno recupero

E’ comunque una sfida tra due formazioni che puntano al ritorno in Serie A, il Benevento dopo l’incredibile retrocessione dello scorso anno maturata dopo aver maturato un patrimonio in punti di vantaggio, il Lecce dopo la promozione sfiorata sia nella regular season sia nei play off nella passata stagione. Le due squadre non si affrontano a Benevento dal 27 agosto 2018, 3 anni fa spettacolare 3-3 allo stadio Vigorito, l’ultima vittoria leccese in casa dei sanniti risale invece al 23 novembre 2014, quando entrambe le formazioni militavano nel campionato di Serie C.

Diretta/ Lecce Como (risultato finale 1-1): Cerri risponde al rigore di Coda!

DIRETTA BENVENTO LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Lecce è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO LECCE

Le probabili formazioni di Benevento Lecce, match che andrà in scena allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Per il Benevento, Fabio Caserta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Calò, Ionita; Elia, Insigne, Improta; Lapadula. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gabriel; Calabresi, Tuia, Dermaku, Barreca; Hjulmand, Blin, Majer; Rodriguez, Coda, Strefezza.

Diretta/ Cagliari Lecce Primavera (risultato finale 1-1): un punto a testa!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Ciro Vigorito di Benevento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Benevento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA