Diretta/ Benevento Milan (Serie A) streaming video e tv. Arriva la capolista

Benevento Milan, in diretta dallo stadio Ciro Vigorito di Benevento, in programma domenica 3 gennaio 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Arriva la capolista in casa dei sanniti che si sono resi protagonisti di un 2020 eccezionale, prima prendendosi a ritmo di record la promozione nella massima serie, quindi assestandosi a metà classifica risultando la migliore delle neopromosse in questa stagione, con 2 vittorie consecutive contro Genoa e Udinese per chiudere l’anno nuovo. Pippo Inzaghi affronta il suo passato con il Milan che si presenta all’appuntamento da primo della classe. Peserà l’assenza di Theo Hernandez oltre a quella di Ibrahimovic, i due elementi di maggior classe che hanno cambiato volto a un Milan che prima del lockdown arrancava e che da giugno in poi è stato di gran lunga la miglior formazione della Serie A. I rossoneri sono rimasti inoltre l’unica formazione ancora imbattuta in campionato, al momento solo l’Inter ha tenuto il passo della squadra di Pioli, lontana solo una lunghezza dal vertice.

DIRETTA BENEVENTO MILAN IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Milan sarà disponibile in esclusiva per i soli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno seguire sul canale Sky Sport Serie A al numero 202 del loro decoder. In alternativa, come di consueto, la stessa emittente fornirà la visione della partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go, anche questa riservata ai clienti, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO MILAN

Le probabili formazioni di Benevento Milan, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Filippo Inzaghi con un 4-3-2-1: Montipò; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Ionita, Hetemaj, Schiattarella; Insigne, Caprari; Lapadula. Gli ospiti guidati in panchina da Stefano Pioli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; Saelemakers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Benevento e Milan, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 5.50, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 4.25, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 1.57.

