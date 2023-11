DIRETTA/ Benevento Monterosi Tuscvideo streaming tv: è una partita inedita (Serie C, 27 novembre 2023)

DIRETTA BENEVENTO MONTEROSI TUSCIA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Benevento Monterosi evidenzia due squadre che non si sono mai affrontate all’interno di un campionato regolamentare. Tuttavia, vi è un precedente da analizzare, stiamo parlando dell’amichevole giocata quest’anno ad agosto. Il 12 agosto 2023 alle 17:45 Benevento e Monterosi sono scese in campo per affrontarsi in una delle più classiche amichevoli precampionato. Il risultato fu di pareggio.

Vantaggio Benevento con il gol di Gabriele Moncini, passato qualche giorno dopo al Brescia. Monterosi che riuscì a pareggiare i conti grazie alla rete firmata dal centrocampista Tommaso Fantacci. L’ex centrocampista della Juve Stabia riuscì a rispondere 13 minuti dopo il gol dell’attaccante giallorosso portando la gara sul definitivo 1-1. Nel finale di partita anche due espulsioni, una per parte. Quest’oggi le squadre si affrontano per la prima volta all’interno di un campionato regolamentare. (Marco Genduso)

BENEVENTO MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Benevento Monterosi Tuscia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Monterosi Tuscia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

BENEVENTO MONTEROSI TUSCIA: SANNITI FAVORITI!

Benevento Monterosi Tuscia, in diretta lunedì 27 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Il Benevento si posiziona attualmente al quarto posto nel Girone C di Serie C, dopo le prime quattordici giornate. La squadra guidata da mister Agostinelli ha dimostrato, in questo inizio di stagione, la determinazione necessaria per puntare al ritorno immediato in Serie B, dopo la retrocessione subita sei mesi fa. Nonostante un inizio complicato con una sconfitta contro la Turris nella prima giornata, i sanniti si sono prontamente ripresi. Prima della recente sconfitta contro il Monopoli nell’ultimo turno, il Benevento era rimasto imbattuto per dodici giornate, registrando sette vittorie e cinque pareggi. Con un record ancora intatto al “Vigorito”, la partita contro l’ultima in classifica sembra essere l’occasione ideale per tornare alla vittoria.

La squadra ospite occupa attualmente il ventesimo posto in classifica, con soli 9 punti ottenuti nelle prime quattordici giornate nel Girone C di Serie C. Nonostante ciò, la formazione di mister Taurino sembra essere in ripresa, avendo raccolto 7 dei 9 punti totali nelle ultime cinque giornate. La vittoria per 1-0 contro la Virtus Francavilla del 19 novembre è stata particolarmente significativa nella parte bassa della classifica, consentendo ai viterbesi di accorciare il gap con la squadra attualmente al diciassettesimo posto. Nel gruppo delle squadre in fondo alla classifica, il Monterosi è indubbiamente la squadra più in forma, e potrebbe rappresentare una minaccia per il Benevento, cercando di infliggere una nuova sconfitta a sorpresa.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Benevento Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Per il Benevento, Matteo Andreoletti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perina; Starita, Borello, D’Agostino, Fazio, Viteritti, Ferrini, Karic, Vassallo, Iaccarino, Ferrante. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Roberto Taurino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rigon; Mbende, Piroli, Sini; Bittante, Di Paolantonio, Parlati, Fantacci, Frediani; Palazzino, Vano.

BENEVENTO MONTEROSI TUSCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Benevento Monterosi Tuscia, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Benevento con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l'eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.











