DIRETTA BENEVENTO CARRARESE/ Video streaming tv: stasera solo il sesto episodio (Serie C, 2 giugno 2024)

Mentre si avvicina sempre più la diretta di Benevento Carrarese, questo è il momento giusto per ricordare i numeri dei (pochi) precedenti, in una storia che non può dirci molto dal momento che la sfida d’andata è stata appena la quinta partita fra campani e toscani, con la Carrarese che ha ottenuto la seconda vittoria, stesso numero dei successi del Benevento. C’è invece un solo pareggio e naturalmente i toscani sarebbero ben felici se anche il segno X facesse il bis, sancendo così la promozione della Carrarese.

Ricordiamo comunque che cosa era successo nelle uniche due stagioni nelle quali Benevento e Carrarese fecero parte dello stesso girone: nel 2005-2006 furono i toscani a fare una figura migliore, pareggiando per 0-0 all’andata a Benevento e vincendo per 1-0 al ritorno in casa propria; nel 2012-2013 tuttavia abbiamo assistito alla rivincita dei campani con un doppio successo per il Benevento, in particolare il perentorio 0-3 esterno a Carrara nella partita d’andata, per poi bissare il successo anche nella partita di ritorno con il punteggio di 1-0. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BENEVENTO CARRARESE, COME SEGUIRE LA PARTITA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

L’opzione migliore in serate come queste naturalmente è quella di vedere la semifinale di ritorno allo stadio Ciro Vigorito, ma per tutti gli altri si deve ricordare la possibilità offerta almeno agli abbonati per seguire la diretta tv di Benevento Carrarese sui canali di Sky Sport, come per tutto il campionato di Serie C. Di conseguenza ci sarà pure la copertura in diretta streaming video di Benevento Carrarese, garantita sempre tramite abbonamento da Sky Go e Now TV.

BENEVENTO CARRARESE: UN GOL DI VANTAGGIO PER I TOSCANI

In palio un posto in finale stasera allo stadio Ciro Vigorito, dove andrà in scena la diretta di Benevento Carrarese alle ore 21.00 di oggi, domenica 2 giugno 2024: stiamo infatti parlando della semifinale di ritorno dei playoff di Serie C 2023-2024, penultimo ostacolo nel lungo cammino verso la promozione che vede in questo momento in leggero vantaggio la Carrarese, che è infatti arrivata in Campania forte del gol di vantaggio grazie al successo per 1-0 nella partita d’andata: questo significa evidentemente che agli ospiti marmiferi andrebbe benissimo anche un pareggio nella diretta di Benevento Carrarese.

Zero calcoli da fare invece per i padroni di casa: il Benevento deve vincere, se possibile con almeno due gol di scarto per ribaltare la situazione già al triplice fischio finale, mentre in caso di successo campano ma con una sola rete di scarto, ecco che si dovrà andare avanti con i tempi supplementari ed infine eventualmente anche con i calci di rigore. La situazione quindi è questa, potrebbe anche determinare atteggiamenti diversi da parte delle due formazioni nella diretta di Benevento Carrarese, ma naturalmente sarà il campo a dirci la verità…

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CARRARESE

Che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni per la diretta di Benevento Carrarese? Modulo 3-4-3 per i padroni di casa di mister Gaetano Auteri: in porta ecco Paleari; davanti lui, la difesa a tre potrebbe essere formata da Berra, Capellini e Viscardi; linea a quattro a centrocampo con Improta, Talia, Agazzi e Simonetti da destra a sinistra; infine, il tridente d’attacco del Benevento potrebbe proporci Ciciretti a destra, Perlingieri centravanti e Lanini ala sinistra.

La risposta della Carrarese e del suo allenatore Nicola Antonio Calabro potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-2-1, con questi possibili undici titolari: in porta Bleve; la retroguardia a tre uomini composta da Imperiale, Coppolaro e Di Gennaro; ecco poi in mediana da destra a sinistra il quartetto con Grassini, Schiavi, Cicconi e Zuelli; il trequartista Palmieri apre il reparto offensivo con i due attaccanti Panico e Finotto che dovrebbero agire in avanti dal primo minuto per la Carrarese.

ECCO LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

In conclusione, scopriamo anche al pronostico in base alle quote dell’agenzia Snai per quanto riguarda la diretta di Benevento Carrarese. Partono largamente favoriti i padroni di casa campani, infatti il segno 1 è quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,50 per il pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora stasera fosse la Carrarese a vincere sul campo del Benevento.

