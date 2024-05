DIRETTA CARRARESE BENEVENTO/ Video streaming tv: appena 4 precedenti (playoff Serie C 28 maggio 2024)

DIRETTA CARRARESE BENEVENTO: I TESTA A TESTA

Adesso potremmo curiosare nella storia che ci accompagna alla diretta di Carrarese Benevento, comprensibilmente breve perché naturalmente in genere sono inserite in gironi diversi per motivi geografici. Si contano quindi appena quattro precedenti, relativi alle stagioni 2005-2006 e poi 2012-2013, le uniche nelle quali Carrarese e Benevento si siano ritrovate insieme – mentre non ci sono precedenti ai playoff, questa sarà la prima volta negli spareggi di fine stagione. Spiegato ciò, possiamo osservare come il Benevento sia in vantaggio grazie a due vittorie a fronte di un pareggio e un successo della Carrarese, a causa di andamenti molto diversi fra le due stagioni in oggetto.

Diretta/ Torres Benevento (risultato finale 0-0): la spuntano gli ospiti! (playoff Serie C, 25 maggio 2024)

Nel 2005-2006 in effetti furono i toscani a fare una figura migliore, pareggiando per 0-0 all’andata a Benevento e vincendo per 1-0 al ritorno in casa propria. Nel 2012-2013 tuttavia abbiamo assistito alla rivincita del Benevento con un doppio successo per i campani, in particolare il perentorio 0-3 esterno a Carrara nella partita d’andata, per poi bissare il successo anche nella partita di ritorno con il punteggio di 1-0. Adesso però sono passati oltre dieci anni e tutto questo avrà evidentemente importanza solo relativa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Carrarese Juventus U23 (risultato finale 2-2): continuano i toscani! (playoff C, 25 maggio 2024)

COME SEGUIRE CARRARESE BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per chi non si recherà allo stadio, possiamo ricordare che la diretta tv di Carrarese Benevento sarà naturalmente disponibile sui canali di Sky Sport, che in questa stagione trasmette per intero il campionato di Serie C, playoff compresi. Di conseguenza, l’appuntamento sarà pure con la diretta streaming video, garantita sempre agli abbonati tramite i servizi di Sky Go e Now TV, che è d’altronde anche lo sponsor della Serie C 2023-2024.

CARRARESE BENEVENTO: ECCO L’ANDATA IN TOSCANA

Restano in corsa quattro squadre, la diretta di Carrarese Benevento stasera, martedì 28 maggio 2024 con calcio d’inizio alle ore 21.00, sarà infatti valida come andata della semifinale dei playoff di Serie C. Sfida sicuramente di alto livello tra due delle migliori formazioni della stagione regolare, la diretta di Carrarese Benevento ci promette quindi notevoli emozioni: i toscani sono arrivati fin qui con il brivido, infatti nel turno precedente hanno avuto la meglio sulla Juventus U23 grazie ad un doppio pareggio, che in questo turno porterebbe invece a tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Video/ Benevento Torres (1-0) gol e highlights: risolve Talia nel primo tempo! (Serie C, 21 maggio 2024)

Il Benevento invece ha ribaltato il fattore campo contro la Torres grazie a una vittoria casalinga e un pareggio in trasferta: di certo il livello è molto simile, sicuramente ogni dettaglio potrebbe fare la differenza fin da questa partita d’andata che logicamente ci darà già preziose indicazioni su quello che potrebbe succedere sul doppio confronto. Ecco allora che siamo davvero curiosi di scoprire che cosa succederà stasera allo Stadio dei Marmi nel corso della diretta di Carrarese Benevento…

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE BENEVENTO

Scopriamo adesso che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni della diretta di Carrarese Benevento. I padroni di casa toscani di mister Antonio Calabro potrebbero scendere incampo secondo il modulo 3-4-2-1 e questi possibili undici titolari: in porta Bleve; davanti a lui, la difesa a tre formata da Coppolaro, Illanes e Imperiale; linea a quattro invece nel centrocampo della Carrarese, con Zanon, Capezzi, Schiavi e Cicconi da destra a sinistra; infine, il reparto offensivo potrebbe prevedere Palmieri e Panico a sostegno di Giannetti.

Dall’altra parte, si può provare ad ipotizzare un modulo 3-4-3 per il Benevento allenato da Gaetano Auteri: il portiere è Paleari; i tre difensori favoriti per giocare dal primo minuto sono Berra, Capellini e Viscardi; quattro uomini invece a centrocampo, che da destra a sinistra potrebbero essere Improta, Talia, Nardi e Simonetti; quanto al tridente d’attacco del Benevento, possiamo ipotizzare Ciciretti a destra, Perlingieri nei panni della prima punta e Lanini ala sinistra.

UNO SGUARDO A QUOTE E PRONOSTICO

Infine possiamo scoprire che cosa ci dicono le quote dell’agenzia Sisal per il pronostico sulla diretta di Carrarese Benevento. Il fattore campo potrebbe aiutare i toscani, il cui successo (naturalmente segno 1) è quotato a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,00 per il segno X in caso di pareggio ed infine un colpaccio esterno del Benevento varrebbe per chi avrà creduto nel segno 2 ben 4,00 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA