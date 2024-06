Video/ Benevento Carrarese (2-2) gol e highlights: Schiavi porta i suoi in finale! (Serie C, 2 giugno 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BENEVENTO CARRARESE: LA SINTESI

Allo Stadio Ciro Vigorito le squadre di Benevento e Carrarese pareggiano per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i giallorossi tentano di prendere subito in mano le redini del match con un mezzo spunto disinnescato prontamente dal portiere Bleve già al 9′ ed i Sanniti insistono tanto da sbloccare la partita con il gol siglato al 18′ da Lanini, autore un colpo di testa deviato da Coppolaro e su assist da calcio d’angolo batttuto da Ciciretti.

I giallazzurri replicano trovando il gol dell’immediato pareggio al 20′ per merito di Finotto, assistito da Palmieri, salvo poi subire al 35′ il raddoppio di Talia, il quale si fa però pure espellere per doppia ammonizione al 44′. Nel secondo tempo i toscani non concrettizano una grossa opportunità in contropiede con Palmieri che spreca una situazione di quattro contro due al 53′. Nel finale i Dragoni Azzurri completano di nuovo la rimonta con la rete decisiva messa a segno al 65′ da Schiavi, direttamente su calcio di punizione appena fuori dall’area avversaria e con una barriera incolpevole.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Roberto Lovison di Padova ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Talia al 26′ ed al 44′, con conseguente rosso ed espulsione, Ciciretti al 39′, Meccariello al 79′ da un lato, Di Gennaro al 39′ dall’altro. Il pareggio maturato al Vigorito, se si pensa anche allo 0 a 1 dell’andata, permette alla Carrarese di qualificarsi per la finale dei playoff promozione di Serie C mentre il Benevento abbandona in modo definitivo le sue speranze di raggiungere il campionato cadetto per questa stagione.

