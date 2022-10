Diretta/ Benevento Ternana streaming video tv: Il sogno delle Fere (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO TERNANA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Benevento Ternana, in diretta sabato 15 novembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie B. Continua il sogno delle Fere che battendo in casa il Palermo con un rotondo 3-0 nell’ultimo impegno disputato hanno messo in fila la loro quarta vittoria consecutiva, piazzandosi al terzo posto a sole 2 lunghezze dalla coppia di testa composta da Reggina e Bari, con i rossoverdi in grande forma dopo una partenza meno brillante.

DIRETTA/ Sudtirol Benevento (risultato finale 1-1): Zaro risponde a Pastina!

Il Benevento non vince da 4 partite consecutive, l’ultimo pari a Bolzano contro il Sudtirol è stato l’ennesima occasione perduta per i sanniti che non hanno ancora cambiato passo dopo l’arrivo in panchina di Fabio Cannavaro. Il 25 aprile scorso la Ternana ha vinto 1-2 l’ultimo precedente di campionato in casa del Benevento, i sanniti non battono gli umbri in casa dal 2-1 del 4 aprile 2017.

DIRETTA/ Ternana Palermo (risultato finale 3-0): trionfo umbro!

BENEVENTO TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Benevento Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Benevento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Benevento Ascoli (risultato finale 1-1): Farias risponde a Botteghin

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Benevento Ternana, match che andrà in scena allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Per il Benevento, Fabio Cannavaro schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paleari, Glick, Veseli, Cappellini, Improta, Acampora, Tello, Foulon, Karic, Forte, La Gumina Risponderà la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Capuano, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Cassata; Partipilo, Moro; Donnarumma.

BENEVENTO TERNANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Benevento Ternana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Benevento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











© RIPRODUZIONE RISERVATA