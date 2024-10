DIRETTA TORRES TERNANA, DUE SQUADRE CHE PUNTANO IN ALTO

La diretta Torres Ternana in programma per domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15:00 presso lo stadio Vanni Sanna ci offre una sfida d’alta classifica per la decima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. Gli ospiti occupano infatti la seconda posizione, al pari della capolista Pescara e davanti solo per differenza reti alla Virtus Entella, avendo racimolato ben 20 punti dall’inizio dell’annata mentre i padroni di casa si trovano al quarto posto solitario con 18 punti conquistati.

Video Ternana Ascoli (3-1)/ Gol e highlights: Abate vola in classifica, raggiunto il Pescara!

La possibilità di scavalcare i diretti rivali di questo turno sembra molto ghiotta per i rossoblu che potrebbero anche ritrovarsi in cima alla classifica se si dovesse verificare una certa combinazione di risultati ma quello che rimane indubbio è la voglia di entrambe le compagini di continuare a volare il più in alto possibile sognando la promozione, sia diretta che attraverso i playoff, in Serie B. L’arbitro designato per questo incontro è Andrea Calzavara, proveniente dalla sezione AIA di Varese, mentre come assistenti sono stati scelti Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Andrea Cecchi di Roma 1 oltre a Giorgio Bozzetto di Bergamoa come quarto uomo.

Diretta/ Ternana Ascoli (risultato finale 3-1): si sblocca Curcio, +3 Abate! (Serie C, 13 ottobre 2024)

DIRETTA TORRES TERNANA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque voglia vedere la diretta Torres Ternana dovrà come di consueto possedere un abbonamento valido per Sky o Now, che detengono in esclusiva i diritti per la trasmissione di tutte le partite della Serie C nella stagione 2024/2025. La gara in programma alle 15 di domenica 20 ottobre potrebbe essere inserita in una diretta gol sui canali di Sky che la trasmetterà invece singolarmente sul canale Sky Sport 253, oltre a renderla disponibile via streaming tramite il servizio di Sky Go.

TORRES TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo ora a dare uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Torres Ternana e quelle che potrebbero dunque essere le scelte dei due allenatori riguardo a chi giocherà domenica pomeriggio. Mister Alfonso Greco per la sua Torres dovrebbe riconfermare il 3-4-2-1 con cui i suoi si sono imposti in trasferta anche lo scorso turno contro il Pontedera ma tra i pali potrebbe fare il suo ritorno Andrea Zaccagno sostituendo Daniele Petriccione dopo aver scontato la squalifica dovuta ad un espulsione rimediata contro l’Arezzo.

Video Pontedera Torres (2-3)/ Gol e highlights: Diakité grande protagonista! (Serie C 12 ottobre 2024)

Discorso simile per il tecnico Ignazio Abate che dovrebbe fidarsi del 4-2-3-1 come modulo con cui impiegare i suoi calciatori avendo rifilato così un tris in casa all’Ascoli. Quel che è certo è in ogni caso il rientro dall’intortunio di Salvatore Aloi, che potrebbe rivedersi in campo nel corso della ripresa piuttosto che partire da titolare rilevando uno dei suoi compagni.

QUOTE TORRES TERNANA, SU CHI PUNTARE?

Le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in merito al pronostico dell’esito finale della diretta Torres Ternana valida per la decima giornata del girone B della Serie C. Secondo quanto pagato da Snai, la sfida appare abbastanza equilibrata ed entrambe le squadre potrebbero aggiudicarsi il successo finale con la Ternana leggermente in vantaggio sulla Torres: il 2 è quotato a 2.45 mentre l’1 a 2.70 con il pareggio invece fissato a 3.05. Sembra essere della stessa opinione pure Betsson che offre 2.27 per il successo degli ospiti, 2.85 per la vittoria dei padroni di casa e paga infine l’x a 3.25.