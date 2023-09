DIRETTA/ Benfica Salisburgo video streaming tv: una partita inedita (Champions, 20 settembre 2023)

DIRETTA BENFICA SALISBURGO: TESTA A TESTA

Non abbiamo nulla da segnalare dal punto di vista storico verso la diretta di Benfica Salisburgo, che sarà dunque una delle tante partite inedite nella prima giornata della fase a gironi della Champions League. Se la storia non ci può quindi fornire alcun genere di spunto di riflessione in tal senso, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Benfica e Salisburgo in vista della partita di questa sera in terra lusitana. I numeri ci dicono che la rosa del Benfica, fra le prime otto della precedente edizione, vale complessivamente 344,50 milioni di euro, pari a 14,35 milioni di euro di media per ogni singolo giocatore della società di Lisbona.

I numeri sono invece inferiori per gli ospiti austriaci del Salisburgo, per cui la rosa della società in orbita Red Bull ha un valore economico globale di 206,50 milioni di euro e quindi la media per ogni giocatore della rosa della formazione del massimo campionato austriaco arriva a 6,66 milioni di euro. Differenza a livello economico significativa ma non abissale fra le due società, quanto potrà incidere? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BENFICA SALISBURGO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Benfica Salisburgo potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport 255 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

LA PRESENTAZIONE

Benfica Salisburgo, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21.00 presso l’Estadio Da Luz di Lisbona sarà una sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il Benfica si trova nella posizione di campione di Portogallo, con la responsabilità di difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione, quando ha chiuso la competizione due punti davanti al Porto. Il tecnico Schmidt continua a guidare la squadra. L’inizio di campionato è stato discreto, raccogliendo 12 punti in cinque partite. Nel recente turno di campionato, il Benfica ha ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta contro il Vizela.

Il Salisburgo, campione austriaco in carica, ha iniziato la nuova stagione con l’obiettivo di mantenere il titolo conquistato l’anno precedente. Il campionato austriaco è iniziato già a fine luglio e il club della Red Bull ha iniziato in modo impressionante, trovandosi al vertice della classifica con 19 punti, con un vantaggio di due punti sulla squadra al secondo posto. Nell’ultimo turno di campionato, il Salisburgo ha pareggiato 2-2 in trasferta contro la Sturm Graz.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA SALISBURGO

Le probabili formazioni della diretta Benfica Salisburgo, match che andrà in scena all’Estadio Da Luz di Lisbona. Per il Benfica, Roger Schmidt schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trubin; Bah, Otamendi, António Silva, Aursnes; João Neves, Orkun Kökçü, João Mário; Rafa Silva, Cabral, Di Maria. Risponderà il Salisburgo allenato da Gerhard Struber con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Schlager; Dedić, Solet, Baidoo, Terzić; Bidstrup, Gourna-Douath, Kjærgaard; Gloukh; Šimić, Konaté.

BENFICA SALISBURGO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Benfica Salisburgo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Benfica con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Salisburgo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.











