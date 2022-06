DIRETTA/ Berrettini Murray (risultato 0-0) streaming video tv: la finale comincia!

DIRETTA BERRETTINI MURRAY (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente la diretta di Berrettini Murray sta per cominciare, e allora vedremo chi vincerà la finale del torneo Atp Stoccarda 2022 portando a casa il titolo. Per Matteo Berrettini come detto si tratterebbe di un bis, visto che sull’erba di questo appuntamento 250 aveva trionfato tre anni fa; a questo proposito va notato che Andy Murray non vince un torneo sull’erba da sei anni, tanto è passato dal secondo trionfo in carriera a Wimbledon che lo ha reso sostanzialmente immortale. Da quel momento lo scozzese ha vinto altri otto titoli tra cui la seconda Olimpiade e i Masters 1000 di Shanghai e Parigi-Bercy, ma dopo i problemi all’anca che lo hanno praticamente spinto a considerare il ritiro (poi rientrato) le cose sono peggiorate.

Infatti Murray ha ottenuto soltanto il titolo 250 ad Anversa (ottobre 2019) e una finale lo scorso gennaio, centrata a Sydney ma persa contro Aslan Karatsev in due set (3-6 3-6). Adesso finalmente siamo pronti a vivere questa finale del torneo Atp Stoccarda 2022, con la speranza che il nostro Berrettini possa farsi valere e portare a casa quello che per lui sarebbe il sesto titolo in carriera: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, la diretta di Berrettini Murray sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BERRETTINI MURRAY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DEL TORNEO ATP STOCCARDA 2022

Come sappiamo la diretta tv di Berrettini Murray, finale del torneo Atp Stoccarda 2022, sarà trasmessa su Sky Sport Tennis: il canale è al numero 205 del decoder della televisione satellitare, pertanto rappresenterà un appuntamento in esclusiva per gli abbonati che, in assenza di un televisore, potranno seguire la finale per il titolo anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

BERRETTINI MURRAY: FINALE A STOCCARDA!

Berrettini Murray è la finale del torneo Atp Stoccarda 2022: alle ore 15:00 di domenica 12 giugno il nostro Matteo Berrettini giocherà il match per il titolo contro Andy Murray, veterano britannico, e dunque sarà un grande appuntamento per il tennista romano anche se il torneo in questione è di categoria Atp 250, e dunque non rappresenta l’élite del circuito. Pure Berrettini sa che vincere il titolo sarebbe importante: tornato in campo dopo tre mesi, l’azzurro ha subito fatto bene liberandosi di tutti i suoi avversari e ora potrebbe mettere le mani su un trofeo che aveva già vinto tre anni fa.

Oltretutto il torneo Atp Stoccarda 2022 è uno di quelli in preparazione a Wimbledon: quest’anno non dovrebbero essere in palio punti per il ranking e sarà una svolta epocale, ma al netto di questo il nostro Matteo difende la finale che ha raggiunto lo scorso anno e, per la sua carriera, sarebbe davvero positivo se si potesse confermare. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Berrettini Murray, intanto possiamo fare un rapido excursus su quelli che sono i temi principali che ci accompagneranno nella diretta della finale del torneo Atp Stoccarda 2022.

DIRETTA BERRETTINI MURRAY: RISULTATI E CONTESTO

Dunque Berrettini Murray sta per dirci chi vincerà la finale del torneo Atp Stoccarda 2022: per Matteo Berrettini è sicuramente positivo il fatto di aver raggiunto subito l’ultimo atto di un torneo sull’erba, ricordiamo infatti che la sua ultima apparizione su un campo da tennis era arrivata a Indian Wells e, in seguito alla sconfitta subita da Miomir Kecmanovic, c’era stata la comunicazione di un edema alla mano che lo ha costretto a un’operazione chirurgica. Dunque il romano è rimasto lontano dal circuito Atp per quasi tre mesi; ha scelto il torneo Atp Stoccarda 2022 per tornare e ha immediatamente centrato la finale, anche se chiaramente all’interno dei singoli match ha dovuto ritrovare la giusta condizione.

Adesso se la vede con Andy Murray, che certamente non ha bisogno di presentazioni: sull’erba lo scozzese ha vinto per due volte Wimbledon spezzando anche la maledizione che legava lo Slam al Regno Unito, ha conquistato anche un oro olimpico e ha attraversato anni nei quali il ritiro è stata un’opzione ampiamente contemplata. Lontano dall’essere quel giocatore che formava i Big Four (il che la dice davvero lunga sul suo status), Murray non vince un titolo da tre anni ma oggi ha finalmente una grande occasione per tornare a riempire la sua bacheca. Sulla carta la diretta di Berrettini Murray, finale del torneo Atp Stoccarda 2022, sarà un grande spettacolo ma sarà come sempre il campo a dirci come andranno le cose…

