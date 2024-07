BERRETTINI HA VINTO IL TORNEO ATP KITZBUHEL, BATTUTO GASTON

Berrettini vince il torneo Atp Kitzbuhel 2024. Nella finale in Austria il tennista italiano batte ancora una volta un collega francese: dopo aver sconfitto Halys a Gstaad, Matteo ha archiviato la pratica Gaston con il risultato di 7-5 6-3.

Un meraviglioso momento di forma per Berrettini che mette a referto il decimo 2-0 di fila, vincendo tutti i tie break (9), subendo a malapena tre break ma soprattutto vincendo due trofei di fila che riporteranno l’azzurro al 40esimo posto.

In vista della stagione su cemento, Berrettini arriva in perfetta salute in tutti i sensi: se i risultati aiutano a fare meglio, è innegabile che le condizioni fisiche di Matteo sono la notizia ancora più positiva, dato che spesso sono stati proprio gli infortuni a rallentare l’ascesa del finalista di Wimbledon 2021.

MATTEO BERRETTINI, VINCE IL SECONDO TROFEO DI FILA

Berrettini vince il torneo Atp Kitzbuhel 2024. Doppietta in meno di una settimana per Matteo che il 21 luglio vinse contro Halys a Gstaad e oggi, 27 luglio 2024, conquista anche l’aTP 250 di Kitzbuhel, sconfiggendo curiosamente due francesi.

Questo successo è l’ottavo titolo nel circuito ATP da parte di un tennista italiano nell’anno solare 2024. I successi di Jannik Sinner con l’Australian Open, l’ATP 500 di Rotterdam, l’ATP 1000 di Miami e l’ATP 500 di Halle guidano il palmares azzurro.

Al giocatore che non ci sarà ai Giochi Olimpici, va aggiunto l’ATP 250 di Cordoba di Darderi e ora la tripletta di Berrettini con Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel. E chissà se stasera Musetti, in finale a Umago, possa portare l’Italia a -1 dalla doppia cifra.