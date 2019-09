Diretta Berrettini Nadal/ Streaming video e tv: storica semifinale agli Us Open 2019

Berrettini Nadal rappresenta l’appuntamento con la storia agli Us Open 2019: la semifinale del torneo dello Slam, venerdì 6 settembre a partire dalle ore 22:00, ci consegna un italiano a questo livello, in questo torneo, dopo un’attesa di 42 anni e potrebbe portare un nostro rappresentante a giocare la partita per il titolo. Merito di Matteo Berrettini, che appena dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì ha vinto la maratona contro Gael Monfils regalandosi uno degli avversari più prestigiosi, il grande favorito dopo le illustri eliminazioni di Federer e Djokovic. Rafa Nadal gli Us Open li ha vinti tre volte, ma non solo: in bacheca ha 18 Slam, è stato a lungo numero 1 Atp e continua la sua inesorabile marcia senza troppi punti deboli, avendo lasciato un set a Marin Cilic ma poi affondando senza problemi Diego Schwartzman. È inevitabile che sia lui a partire con i favori del pronostico ma Berrettini sta impressionando: lo hanno riconosciuto un po’ tutti i colleghi a cominciare da quelli più in vista, a Wimbledon aveva fatto benissimo (nonostante la netta sconfitta subita da Federer) e, anche se l’avversario è ostico, ci sono davvero tutte le possibilità per una notte di gloria. Vedremo allora quello che succederà sull’Arthur Ashe Stadium, nella diretta di Berrettini Nadal.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Berrettini Nadal, semifinale degli Us Open 2019, sarà trasmessa come sempre da Eurosport: trovate questo canale sul digitale terrestre ma anche al numero 210 del decoder di Sky qualora siate abbonati al servizio della televisione satellitare. In alternativa sarà possibile seguire la partita di New York anche in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ma in questo caso dovrete sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player oppure avvalervi – solo per i clienti – dell’applicazione Sky Go.

DIRETTA BERRETINI NADAL: IL CONTESTO

Dunque Matteo Berrettini insegue la storia: un tennista italiano non vince uno Slam a livello maschile dal 1976 (Adriano Panatta), mentre dobbiamo tornare al 2015 per quella folle notte in cui Roberta Vinci aveva frenato il sogno di Serena Williams, regalandosi una finale tutta azzurra con l’amica di una vita Flavia Pennetta (poi vincitrice). Agli Us Open in termini generali il tricolore non ha mai sventolato troppo fiero, ma quattro anni fa le cose sono cambiate; Berrettini inoltre raggiunge una semifinale Slam un anno e tre mesi dal capolavoro di Marco Cecchinato, che lo aveva fatto al Roland Garros. Il palermitano dopo quel risultato a sorpresa non ha più vinto un singolo match nei Major; con tutto il rispetto le cose potrebbero essere diverse per Matteo, che già prima della sua corsa agli Us Open 2019 aveva dimostrato di essere un astro nascente. Certo, questa sera dall’altra parte della rete c’è Nadal: un campionissimo, che solitamente sa cogliere queste occasioni e che, dato per finito e prossimo al ritiro circa quattro anni fa, è tornato in grande stile e da allora ha messo in bacheca altri tre Roland Garros, vinto qui a Flushing Meadows e giocato la finale degli Australian Open. Solitamente si dice che dipenda da lui, ma forse questa sera potrebbe non essere vero: Berrettini ha le armi se non altro per metterlo in difficoltà e prolungare la semifinale, poi chiaramente sarà anche Rafa a dettare le condizioni di questa semifinale che attendiamo con grande trepidazione, con la speranza che Matteo possa fare un altro determinante salto di qualità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA