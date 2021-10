DIRETTA/ Besiktas Sporting video streaming tv: il match si gioca per la terza volta

DIRETTA BESIKTAS SPORTING: I TESTA A TESTA

Tra poco comincerà la diretta di Besiktas Sporting Lisbona, una partita che torna a farci compagnia dopo sei anni: sono appena due i precedenti, il che significa che soltanto un’altra volta (cosa comunque non scontata) le due squadre erano state avversarie in ambito Uefa. Per la precisione, nella fase a gironi di Europa League 2015-2016: nel gruppo H i portoghesi si sarebbero qualificati con 10 punti, secondi alle spalle della Lokomotiv Mosca, mentre i turchi sarebbero stati beffati con 9 punti. Tra l’altro, il Besiktas era entrato nell’ultima giornata con il primo posto in classifica.

Lo Sporting Lisbona però l’aveva battuto 3-1 all’Alvalade, mentre la Lokomotiv non aveva sbagliato sul campo dello Skenderbeu vincendo 3-0, e prendendosi così primato e qualificazione. La partita in Turchia invece, valida per la seconda giornata, era terminata 1-1 il primo giorno di ottobre: lo Sporting Lisbona si era portato in vantaggio con un tiro di Bryan Ruiz che aveva trovato una deviazione decisiva, all’ora di gioco il pareggio del Besiktas lo aveva realizzato Gokhan Tore. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BESIKTAS SPORTING STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Besiktas Sporting sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

BESIKTAS SPORTING: PARTITA IN EQUILIBRIO

Besiktas Sporting, in diretta martedì 19 ottobre 2021 alle ore 18.45 presso la Vodafone Arena di Istanbul, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Le due squadre sono già all’ultima spiaggia dopo aver perso le prime due sfide della fase a gironi contro Ajax e Borussia Dortmund: al di là delle residue speranze per tornare in corsa per il secondo posto e la qualificazione agli ottavi di finale, la sfida sarà dunque importante per provare a giocarsi, attraverso il terzo posto, la qualificazione in Europa League.

I turchi in campionato sono reduci da una sconfitta sul campo del Basaksehir, restando a 4 lunghezze di distanza dalla capolista Trabzonspor. Lo Sporting ha vinto con un poker sul campo del Belenenses nella Coppa del Portogallo, mentre in campionato divide il secondo posto col Porto, a una sola lunghezza dal Benfica capolista. Al primo ottobre 2015 risale l’ultimo incrocio tra le due formazioni in campo internazionale, a Istanbul finì in pareggio 1-1, mentre lo Sporting riuscì a vincere 3-1 il match di ritorno disputato in casa.

PROBABILI FORMAZIONI BESIKTAS SPORTING

Le probabili formazioni della diretta Besiktas Sporting, match che andrà in scena alla Vodafone Arena di Istanbul. Per il Besiktas, Sergen Yalçın schiererà la squadra con un 4-5-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ersin Destanoğlu; Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz; Souza, Pjanić, Ghezzal, Alex Teixeira, Larin; Batshuayi. Risponderà lo Sporting allenato da Ruben Amorim con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Adán; Inácio, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Matheus, Vinagre; Sarabia, Paulinho, Pote.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Vodafone Arena di Istanbul, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Besiktas con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dello Sporting abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



