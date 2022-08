DIRETTA BETIS FIORENTINA/ Streaming video tv: amichevole spagnola per Italiano

DIRETTA BETIS FIORENTINA: SFIDA DAL SAPORE D’EUROPA

La diretta dell’amichevole Betis Siviglia Fiorentina è un ostacolo duro da affrontare ma che serve per preparare i viola al prossimo campionato di Serie A ma soprattutto al ritorno in Europa: nella Conference League. Competizione nata nel 2021 con la vittoria, nell’unica edizione svolta, dalla Roma grazie alla vittoria in finale contro il Feyenoord con gol di Nicolò Zaniolo. Italia che torna a vincere in Europa dopo l’Inter del triplete, sempre con José Mourinho in panchina. Fiorentina che adesso avrà l’arduo compito di confermare le aspettative, alte, rilasciate dalla Roma lo scorso anno.

Sfida che accompagnerà i viola verso il campionato, dove affronteranno la Cremonese nella prima giornata. Sfida in campionato è datata 13 agosto, all’Artemio Franchi di Firenze. Obiettivo vittoria per la Fiorentina che punta a finire bene, contro un avversario di livello come il Betis Siviglia, il suo percorso verso l’inizio di campionato e della stagione ufficiale. Stagione ufficiale che inizierà, come già detto, allo stadio Artemio Franchi nel match contro la Cremonese che tornerà in serie A dopo molti anni, con in panchina Alvini.

BETIS FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Betis Siviglia Fiorentina, prevista per il 6 agosto alle ore 21:00, sarà possbile seguirla comodamente nel proprio divano di casa con la propria smart tv o dispositivo con connessione ad internet. La possibilità di vedere Betis Siviglia Fiorentina in diretta streaming video sarà data da OlyBet.Tv ossia l’official broadcaster delle amichevoli della Fiorentina che ha già giocato in Austria contro la nazionale del Qatar e che sabato andrà a fare visita a Siviglia al Betis.

Betis Siviglia Fiorentina che sarà trasmessa in diretta esclusiva e gratuita solo sui canali di Olybet.TV. Match contro gli spagnoli dal sapore di passato vista la presenza dell’ex viola, ed oggi in forza proprio alla formazione spagnola: Joaquin. La partita avrà inizio e verrà giocata alle ore 21.00 di Sabato 6 Agosto e sarà l’ultimo ostacolo fino all’inizio del campionato, rispettivamente Fiorentina contro Cremonese e Betis contro l’Elche nel posticipo del lunedì sera.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS FIORENTINA

Aspettando la diretta di Fiorentina Betis Siviglia, guardiamo le probabili formazioni che possono scendere in campo dal primo minuto. Mister Italiani che tra i pali darà conferma a Pierluigi Gollini, arrivato dal Tottenham. Linea a 4 con Venuti in pole su Dodo, con quest’ultimo che può entrare dalla panchina; Milenkovic, Igor e Biraghi. Mediana a 3 con Bonaventura a destra, Duncan al centro ed a sinistra spazio per Zurkovski che dovrà sfruttare queste occasioni per convincere l’ex tecnico del Trapani. Tridente offensivo molto tecnico con l’ex Lille Ikone e Nico Gonzalez a supporto di Luka Jovic, attesissimo per il match.

Betis che si schiererà, contro la Fiorentina, con Rui Silva tra i pali; difesa a 4 con Bartra e l’altro ex Pezzella con Moreno e Sabaly sulle fasce. Centrocampo che vede l’inserimento in mediana del messicano Guido Rodriguez e con lui Willian Carvalho. Più avanti ci sarà il franco-algerino Nabil Fekir, con Juanmi e Joaquin sulle fasce, pronti ad imboccare al centro dell’area di rigore l’attaccante ed unica punta Borja Iglesias, che farà staffetta fino all’ultimo con William Josè.











