Diretta/ Betis Leverkusen streaming video tv: a punteggio pieno (Europa League)

DIRETTA BETIS LEVERKUSEN: PARTITA EQUILIBRATA

Betis Leverkusen, in diretta giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 18.45 presso l’Estadio Benito Villamarin di Siviglia, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Si affrontano due squadre a punteggio pieno che guidano il girone B, vittorie contro Celtic e Ferencvaros nelle prime due giornate sia per il Betis sia per il Leverkusen, che probabilmente si giocheranno il primo posto nel raggruppamento nel loro doppio scontro.

DIRETTA/ Lazio Marsiglia video streaming tv: all’Olimpico arbitra Deniz Aytekin

Con 3 vittorie nelle ultime 4 partite disputate in campionato il Betis Siviglia viaggia anche nella Liga verso le posizioni che valgono l’Europa, dopo una partenza che era stata abbastanza complicata per gli uomini di Pellegrini. Il Bundesliga il Bayer Leverkusen è stato travolto in casa 1-5 dal Bayern Monaco nell’ultimo turno, un ko che ha interrotto una serie di 5 vittorie consecutive per le “Aspirine” scivolate al terzo posto in classifica. Le due formazioni non si sono mai incrociate in passato nelle Coppe Europee, al momento sembra troppa la distanza con Celtic e Ferencvaros per pensare ad altri piazzamenti ai primi due posti nel girone.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol: a punteggio pieno

DIRETTA BETIS LEVERKUSEN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Betis Leverkusen è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Probabili formazioni Napoli Legia/ Quote, il duello dei portieri Meret-Miszta

PROBABILI FORMAZIONI BETIS LEVERKUSEN

Le probabili formazioni della diretta Betis Leverkusen, match che andrà in scena all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Per il Betis, Manuel Pellegrini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silva; Miranda, Pezzella, Gonzalez, Bellerin; Carvalho, Rodriguez; Ruibal, Fekir, Juanmi; José. Risponderà il Leverkusen allenato da Gerardo Seoane con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Hradecky; Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker; Demirbay, Amiri; Diaby, Wirtz, Paulinho; Schick.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Estadio Benito Villamarín di Siviglia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Betis con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Leverkusen, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA