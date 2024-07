RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Così nelle partite di andata, diretta gol live score (oggi 18 luglio 2024)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: I NUMERI DELL’ANDATA

In attesa che i risultati di Europa League ci facciano nuovamente compagnia possiamo parlare dei numeri che sono andati in scena nel corso dell’andata di questo primo turno preliminare. Le sei partite di cui quest’oggi vivremo il ritorno hanno prodotto un totale di 20 gol, dunque una statistica realizzativa interessante: nessuno 0-0 e il record di marcature nella giornata che appartiene a Ruzomberok Tobol, come già detto terminata 5-2 in favore della squadra slovacca. Ci sono state due vittorie esterne: quella dell’Hunedoara sul Paks e quella, per 1-0 degli azeri dello Zira che hanno incredibilmente sorpreso lo Sheriff, già protagonista nei gironi di Champions League.

Le squadre che hanno vinto in casa nei risultati di Europa League della scorsa settimana, oltre al Ruzomberok, sono state l’Elfsborg contro il Paphos (3-0), il Botev Plovdiv che ha battuto 2-1 il Maribor e il Wisla Cracovia che ha piegato per 2-0 il Llapi. Non sono dunque arrivati pareggi, ma al netto di questo alcune di queste sfide sono ancora nettamente in equilibrio anche in virtù della già ricordata regola sulla differenza reti, quindi a noi non resta che metterci comodi e ancora una volta valutare quello che succederà in questo entusiasmante giovedì dedicato ai risultati di Europa League, non vediamo l’ora che finalmente si possa scendere in campo. (agg. di Claudio Franceschini)

PER IL PASSAGGIO DEL TURNO!

I risultati di Europa League vivranno questo pomeriggio, e poi anche in serata, le sei partite valide per il ritorno del primo turno preliminare: giovedì 18 luglio si torna in campo e finalmente avremo le squadre che si qualificheranno proseguendo la loro corsa verso la fase finale della competizione che, come già avevamo ricordato, da quest’anno avrà una rivoluzione come nelle altre due coppe, perché a differenza degli otto gironi delle precedenti stagioni ci sarà il super girone da 36 squadre con una sorta di regular season unica.

I risultati di Europa League dunque ci faranno procedere verso un altro step; naturalmente bisogna considerare che settimana scorsa ci sono state le prime partite e si riparte quindi dai risultati maturati, non esiste più la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta e questo contribuisce a creare ancora più incertezza in seno alle qualificate e alle doppie sfide. Tra poco scopriremo tutto, mentre aspettiamo che per i risultati di Europa League si giochi proviamo ad addentrarci maggiormente nel contesto della serata di questo giovedì.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA SITUAZIONE DI PARTENZA

Parlando dei risultati di Europa League per questo ritorno del primo turno preliminare possiamo dire che ci siano alcuni incroci già definiti: le vittorie interne di Elfsborg e Ruzomberok contro, rispettivamente, Paphos e Tobol sono arrivate con tre gol di scarto e dunque questo spinge sia gli svedesi che gli slovacchi verso il secondo turno preliminare, anche se per l’appunto l’assenza dei gol in trasferta come bonus rende sempre possibile una rimonta. Va anche detto però che stasera la regola reintrodotta nel 2021 andrebbe contro il Tobol, che comunque sul campo del Ruzomberok è riuscito a segnare due reti.

A conti fatti la squadra che è maggiormente vicina alla qualificazione l’Hunedoara: i rumeni sono andati in Ungheria e hanno demolito il Paks con un netto 4-0, chiamando i magiari a un ribaltone francamente difficile da ipotizzare. Anche nel contesto dei primi turni preliminari i risultati di Europa League possono generare delle differenze abbastanza evidenti in campo, noi scopriremo stasera se succederà qualcosa di sorprendente o se tutto sommato le cose andranno come previsto, tra poche ore sarà già tempo di lasciar parlare i campi…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 16:30 Llapi Wisla Cracovia

Ore 17:00 Tobol Ruzomberok

Ore 18:00 Paphos Elfsborg

Ore 18:00 Zira Sheriff

Ore 20:00 Hunedoara Paks

Ore 20:15 Maribor Botev Plovdiv











