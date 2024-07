RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Chi è già ai gironi? Diretta gol live score (oggi giovedì 11 luglio 2024)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: GIÀ AL GIRONE

Abbiamo accennato al fatto che nei risultati di Europa League per i turni preliminari non saranno coinvolte alcune squadre: si tratta appunto di quelle che hanno già ottenuto, attraverso il piazzamento nei loro campionati, la qualificazione al super girone da 36 che rappresenta la grande novità stagionale. Lazio e Roma sono le due rappresentanti per l’Italia, ma i risultati di Europa League forniscono club di tutto rispetto: per l’Inghilterra ci sono infatti Manchester United, presente per aver vinto la FA Cup, e Tottenham, la Germania schiera Eintracht Francoforte (campione nel 2022) e Hoffenheim, per la Spagna abbiamo le basche Athletic Bilbao e Real Sociedad mentre la Francia parteciperà con Nizza e Lione.

Infine l’Olanda rappresentata dall’Az Alkmaar e il Portogallo, con quel Porto che nelle ultime stagioni è stato protagonista in Champions League; il livello dei risultati di Europa League sarà poi impreziosito, eventualmente, dalla presenza di due squadre a caccia di riscatto come Anderlecht e Besiktas; insieme a Hearts, Backa Topola e Lask Linz dovranno giocare gli spareggi insieme ad altre rappresentanti che arriveranno dal secondo turno preliminare. Naturalmente il cammino dei risultati di Europa League sarà lungo e tortuoso, per ora scopriremo quello che succederà nella già intrigante andata del primo turno preliminare. (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA LA COMPETIZIONE!

Anche i risultati di Europa League aprono le loro danze giovedì 11 luglio 2024: si giocano le sei partite che sono valide per l’andata del primo turno preliminare, quattro di esse sono alle ore 19:00 mentre le altre due andranno in scena rispettivamente alle ore 20:00 e alle 20:30, completando un quadro che a differenza di quanto accade in Conference League è decisamente più breve. Il motivo è presto detto: nei risultati di Europa League sono di più le squadre che sono già qualificate ai turni seguenti, ma anche al super girone da 36 squadre che rappresenta la grande novità della stagione che sta per iniziare.

La Uefa ha deciso di uniformare le sue tre coppe apportando una grande rivoluzione: non ne saranno esenti i risultati di Europa League che però, come detto, avranno qualche squadra già qualificata alla fase finale. Tra queste Roma e Lazio: i giallorossi hanno addirittura sperato di accedere alla Champions League dal sesto posto in Serie A, ma il posizionamento dell’Atalanta ha impedito questo scenario e dunque Daniele De Rossi torna in una competizione di cui la Roma ha giocato la finale nel 2023, perdendola contro il Siviglia. A proposito di Atalanta, è la squadra campione in carica ma come sempre non difenderà il titolo, essendo stata “promossa” al piano di sopra.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: COSA ASPETTARSI DA STASERA

Una delle principali novità che si vedrà più avanti nei risultati di Europa League è legata al fatto che la Uefa ha cancellato le retrocessioni nelle coppe minori; questo però sarà appunto un tema che diventerà di attualità quando si inizierà a giocare nel girone unico, per il momento siamo ancora in un regime di preliminari e questo primo turno può già essere considerato interessante, anche se naturalmente vi fanno parte squadre che rappresentano federazioni minori, secondo il ranking del loro Paese. Interessante notare però la presenza dello Sheriff Tiraspol, che aveva fatto scalpore in Champions League vincendo anche sul campo del Real Madrid, e di altri club abituati a giocare a questi livelli.

Per esempio gli sloveni del Maribor che hanno avuto qualche annata interessante arrivando ai gironi, per esempio gli svedesi dell’Elfsborg, in generale in questi risultati di Europa League possiamo parlare, a livello di nazioni, di realtà che vogliono provare a crescere in ambito internazionale e che attraverso i successi dei loro club possono dare una sterzata ai loro movimenti. Quello che succederà sui campi si vedrà, intanto ecco l’elenco delle sei partite che per questo giovedì formano il quadro dei risultati di Europa League per l’andata del primo turno preliminare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 19:00 Elfsborg Pafos

Ore 19:00 Paks Corvinul

Ore 19:00 Sheriff Zira

Ore 19:00 Ruzomberok Tobol

Ore 20:00 Botev Plovdiv Maribor

Ore 20:30 Wisla Cracovia Llapi











