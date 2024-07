RISULTATI EUROPA LEAGUE: ECCO IL SECONDO TURNO PRELIMINARE!

Sarà una serata davvero molto interessante quella che ci accompagnerà giovedì 25 luglio nei risultati di Europa League: inizia il secondo turno preliminare, queste sono le partite di andata che prenderanno il via alle ore 18:00 per poi concludersi in prossimità della mezzanotte, visto che l’ultima sfida in programma scatta alle ore 21:30 di casa nostra. Un programma intenso, che ci presenta anche squadre che potremo facilmente ritrovare nel corso del girone unico a 36 squadre: basta citare l’Ajax, costretto a partire dal secondo turno preliminare a causa di una stagione pessima in cui si è ritrovato anche in zona retrocessione o molto vicino, prima di essere in grado di rimontare.

Chiaramente, parlando dei risultati di Europa League per le partite di oggi dobbiamo dire che le grandi squadre non fanno ancora parte del calendario: in questa competizione come anche in Champions League le teste di serie sono già qualificate al girone, nel caso dell’Italia si tratta di Roma e Lazio che avranno ancora una bella occasione per fare bene, soprattutto i giallorossi che vogliono tenere aperta la loro striscia di partecipazioni alle semifinali. Questo però non è un argomento ancora attuale, per adesso concentriamoci sui risultati di Europa League di questa sera andando a presentare l’andata del secondo turno preliminare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL CONTESTO DELLA SERATA

Si gioca tra poco per i risultati di Europa League, presentiamo dunque delle partite davvero interessanti perché, anche se siamo soltanto all’andata del secondo turno preliminare, non mancano alcune squadre che potrebbero stupire. Per esempio il Molde, che affronta un derby scandinavo contro i danesi del Silkeborg, lo scorso anno era riuscito a timbrare i gironi di Europa League per poi retrocedere in Conference League, hanno certamente un po’ di esperienza e questo vale anche per il Trabzonspor, squadra turca che non troppo tempo fa era anche riuscito a giocare la fase finale di Champions League e superare i gironi di Europa League.

Appuntamento con un calcio d’altri tempi, se vogliamo dirla così, con Wisla Cracovia Rapid Vienna mentre ancora una volta dobbiamo citare lo Sheriff Tiraspol, squadra moldava che ha rischiato di essere eliminata nel primo turno preliminare e che ancora una volta proverà a essere protagonista come già negli anni scorsi, anche se a dire il vero con alterne fortune. Questo e altro dunque nella serata che tra poche ore ci farà compagnia con i risultati di Europa League, aspettando sempre che si arrivi finalmente a disputare lo storico girone unico a 36 squadre che rivoluzionerà le competizioni Uefa.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 18:00 Wisla Cracovia Rapid Vienna

Ore 18:30 Ruzomberok Trabzonspor

Ore 19:00 Molde Silkeborg

Ore 19:00 Sheriff Elfsborg

Ore 20:00 Hunedoara Rijeka

Ore 20:00 Panathinaikos Botev Plovdiv

Ore 20:30 Ajax Vojvodina

Ore 20:30 Kilmarnock Cercle Brugge

Ore 21:30 Braga Maccabi Petach Tikva