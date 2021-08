DIRETTA/ Betis Roma video streaming tv: Shomurodov protagonista? (amichevole)

DIRETTA BETIS ROMA: IL PROTAGONISTA

Cresce l’attesa per la diretta di Betis Roma: sotto i riflettori ci saranno diversi giocatori della nuova Roma di José Mourinho, forse più di tutti l’uzbeko Eldor Shomurodov, per il quale la Roma ha investito una cifra attorno ai 20 milioni di euro e che solo da qualche giorno è arrivato in ritiro. Nei giorni scorsi è stato reso noto un aneddoto, cioè il tifo del piccolo Shomurodov per il Chelsea proprio grazie alla presenza di Mourinho sulla panchina dei Blues. Adesso però l’uzbeko dovrà convincere lo Special One anche sul campo, grazie alle sue qualità tecniche e alla sua esplosività. Si avvicina sempre di più il momento del debutto ufficiale nella nuova stagione, che per la Roma sarà giovedì 19 agosto nell’andata dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor oppure il Molde, precedendo così di qualche giorno il debutto nel nuovo campionato di Serie A. Ormai si fa davvero sul serio e il test amichevole con il Betis Siviglia deve dare risposte… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BETIS ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

DIRETTA BETIS ROMA: PARTITA IMPORTANTE PER MOURINHO!

Betis Roma, in diretta sabato 7 agosto 2021 alle ore 22.00 presso l’Estadio Benito Villamarin di Siviglia, sarà una sfida valevole per la Unbeatables Cup, competizione che vedrà impegnate anche Fiorentina ed Espanyol nella sfida sempre nella giornata di sabato allo stadio Artemio Franchi di Firenze, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sulle cardiomiopatie e la sindrome da morte improvvisa. Match sicuramente interessante e nuovo test internazionale per la Roma reduce dal periodo di preparazione nell’Algarve, con i giallorossi che dopo due pareggi contro Porto e Siviglia hanno ottenuto una vittoria per 3-1 contro il Belenenses. Il Betis ha perso l’ultimo test contro l’Almeria, ko 1-2 dopo una precedente vittoria per 3-2 contro il Leeds United di Marcelo Bielsa.

La Liga spagnola inizierà una settimana prima rispetto alla nostra Serie A, sarà un match sicuramente aperto tra due squadre che hanno come obiettivo primario la qualificazione in Europa, l’Europa League per il Betis e l’agognato ritorno in Champions League per i giallorossi.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS ROMA

Le probabili formazioni di Betis Roma, match che andrà in scena all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Per il Betis, Manuel Pellegrini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silva; Sabaly, Ruiz, Hermoso, Miranda; Guardado, Carvalho, Camarasa; Fekir, Moron, Canales. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Bove, Darboe; Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral.

