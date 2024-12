DIRETTA WOLFSBURG ROMA DONNE: PER ANDARE AGLI OTTAVI!

Con la diretta Wolfsburg Roma donne viviamo una partita fondamentale per le giallorosse nella quinta giornata del gruppo A di Champions League 2024-2025: alle ore 18:45 di mercoledì 11 dicembre presso l’AOK Stadion ci si gioca una larga fetta di qualificazione ai quarti di finale, e bisogna dire che la Roma donne parte da una posizione solidissima tale per cui il pareggio sarebbe probabilmente determinante per avanzare nel torneo. Spieghiamo: all’andata le giallorosse hanno vinto 1-0 contro il Wolfsburg, e dunque occupano per questa sfida diretta il secondo posto in classifica con gli stessi punti delle tedesche, che nello specifico sono 6.

DIRETTA ATLETICO MADRID SLOVAN BRATISLAVA/ Video streaming tv: nessun precedente (11 dicembre 2024)

In testa c’è il Lione, che ha battuto due volte la Roma ed è già ai quarti: il punto è che all’ultima giornata le capitoline ospiteranno il modesto Galatasaray mentre il Wolfsburg andrà in Francia, dunque il pareggio questa sera lascerebbe la Roma seconda e poi basterebbe battere le turche per festeggiare, diverso il tema di un’eventuale sconfitta perché in quel caso nella diretta Wolfsburg Roma conterebbe la differenza reti della doppia sfida diretta e poi magari anche del girone, la speranza è che non arrivi a questi calcoli che sono contrari alle giallorosse ma lo scopriremo tra poco, per ora andiamo ad analizzare le probabili formazioni.

DIRETTA LILLE STURM GRAZ/ Video streaming tv: stasera avremo il terzo incrocio (11 dicembre 2024)

WOLFSBURG ROMA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’unico modo per assistere alla diretta Wolfsburg Roma donne sarà quello di essere abbonati a DAZN: è infatti questa piattaforma a garantire la trasmissione della partita di Champions League femminile, i clienti potranno attivare il loro account su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per una visione in diretta streaming video oppure scegliere di utilizzare uno dei dispositivi che sono compatibili, innanzitutto una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBURG ROMA DONNE

Nella diretta Wolfsburg Roma donne la squadra tedesca allenata da Tommy Stroot si dovrebbe disporre con un classico 4-4-2: in porta va Frohms che viene protetta da Hendrich e Hogering mentre le due laterali basse dovrebbero essere Wilms e Linder, poi a centrocampo spazio al tandem formato da Kielland e Minge nel settore nevralgico con Huth a destra e Blomqvist a sinistra, in attacco attenzione al senso del gol della veterana Popp che giocherà in coppia con Beerensteyn, che ha fatto molto bene alla Juventus nelle ultime stagioni.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Due sorprese in campo! Diretta gol live score (11 dicembre 2024)

Alessandro Spugna risponde, per la diretta Wolfsburg Roma donne, con un 4-3-3 nel quale Linari e Minami sono le centrali a protezione di Ceasar; poi ecco Di Guglielmo sulla destra e Thogersen sulla sinistra, in mediana dovremmo avere come sempre la regia di Giugliano che può partire dalla mezzala lasciando lo screen centrale a Kumagai, reparto che viene completato da Greggi e nel tridente offensivo da valutare la titolarità di Dragoni che dovrebbe essere in campo, Giacinti sarà la prima punta con Haavi a destra.

QUOTE E PRONOSTICO WOLFSBURG ROMA DONNE

Cosa ci dicono le quote emesse dalla Snai per la diretta Wolfsburg Roma donne? Andiamo a scoprirlo: il segno 1 per la vittoria della squadra tedesca porta in dote una vincita che ammonta a 1,40 volte quanto avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo giallorosso ha un valore corrispondente a 6,00 volte la giocata e dunque il Wolfsburg viene considerato favorito in maniera larga, dobbiamo poi citare l’ipotesi del pareggio per la quale puntare sul segno X, in questo caso il guadagno equivarrebbe a 4,50 volte l’importo investito.